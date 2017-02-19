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Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Постер к сериалу Большая маленькая ложь
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
18 постеров
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Большая маленькая ложь
Большая маленькая ложь (2017 - 2019) Big Little Lies 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 14 часов 0 минут
О чем сериал

«Большая маленькая ложь» — американский драматический сериал, многократный лауреат всевозможных кинематографических премий. Сюжет шоу основан на одноименном бестселлере. Премьера сериала прошла в 2016 году на канале HBO. В центре истории — четыре взрослые женщины, которые оказываются каким-то образом замешаны в гибели супруга одной из них. По ходу действия зрителю становится понятно, как именно эти женщины познакомились и что же произошло на злополучном вечере, когда случилась трагедия. А главное — кто в ней виноват.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Э. Келли
Дэвид Э. Келли
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николь Кидман
Николь Кидман Celeste Wright
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип Mary Louise Wright
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун Madeline Mackenzie
Адам Скотт
Адам Скотт Ed Mackenzie
Зои Кравиц
Зои Кравиц Bonnie Carlson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Большая маленькая ложь - Сезон 1 Сезон 1
2017, 7 эпизодов
 
Большая маленькая ложь - Сезон 2 Сезон 2
2019, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Большая маленькая ложь
Кадры из сериала
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