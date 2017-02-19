«Большая маленькая ложь» — американский драматический сериал, многократный лауреат всевозможных кинематографических премий. Сюжет шоу основан на одноименном бестселлере. Премьера сериала прошла в 2016 году на канале HBO. В центре истории — четыре взрослые женщины, которые оказываются каким-то образом замешаны в гибели супруга одной из них. По ходу действия зрителю становится понятно, как именно эти женщины познакомились и что же произошло на злополучном вечере, когда случилась трагедия. А главное — кто в ней виноват.