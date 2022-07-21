Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в семье Уильяма Питта и Джейн Этты Хиллхаус, глубоко религиозных людей, не связанных с миром шоу-бизнеса. Родители назвали его Уильям Брэдли, а привычное нам имя появилось лишь несколько лет спустя, когда начинающий актер приехал покорять Лос-Анджелес.

Роли Брэда Питта

Брэд Питт не мечтал стать актером с детства. В школе он увлекался спортом, музыкой и даже журналистикой, которую изучал в университете. Однако впоследствии его заинтересовало актерское поприще, и он решил попытать счастье, переехав в Лос-Анджелес. Успех далеко не сразу пришел к Питту. Прежде чем стать актером, он подрабатывал водителем и грузчиком. Ему даже довелось поработать в ростовом костюме цыпленка для одного из местных кафе. Он также успевал посещать актерские курсы, и вскоре ему посчастливилось получить свои первые, пусть и эпизодические, роли в фильмах и сериалах. Свою первую главную роль он получил в 1989 году в фильме «Темная сторона Солнца», но картина вышла в свет только спустя 10 лет из-за войны в Югославии. Поэтому первой главной ролью Питта считается фильм «Сокращая класс».

Далее последовали несколько второстепенных и главных ролей, после которых Брэд Питт был отмечен, как набирающий обороты новый секс-символ Голливуда. Мировая слава настигла Питта после роли Луи де Пон дю Лака в культовом фильме «Интервью с вампиром», снятого по роману Энн Райс. Следующей успешной ролью Брэда стал образ Тристана Ладлоу в «Легендах осени». Хоть критики и не были к актеру благосклонны, именно за эту роль он получил свою первую номинацию на «Золотой глобус». Брэд Питт снялся во множестве знаменательных картин и сыграл десятки самых разнообразных персонажей. Одним из наиболее любимых публикой стал Тайлер Дерден из фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», где его партнерами были Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер.

Личная жизнь Брэда Питта

Личную жизнь Брэда Питта никогда нельзя было назвать скучной. Он встречался с партнершами по фильмам: Джульетт Льюис, Гвинет Пэлтроу, но в 2000 году женился на любимице американцев Дженнифер Энистон. Брак распался спустя пять лет по инициативе Энистон. Причиной были названы непримиримые обстоятельства, но желтая пресса подробно описала причины разлада.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» Брэд Питт закрутил роман с партнершей по фильму и по совместительству с одной из самых желанных женщин планеты - Анджелиной Джоли. Через некоторое время после развода Питта у них с Джоли родился первенец – дочь Шайло. Всего у пары шестеро детей: трое родных и трое приемных. Свадьбу Питт и Джоли сыграли лишь в 2014 году, объяснив это тем, хотели заключить узы брака лишь тогда, когда и гомосексуальные пары получат подобные права. Свадьба прошла во Франции в кругу близких друзей, а деньги, вырученные от продажи снимков с торжества, они передели на благотворительность. В сентябре 2016 Джоли подала на развод, указав причиной непримиримые противоречия.

Брэд Питт и благотворительность

Брэд Питт, как и его супруга, активно занимается благотворительностью. В 2005 году после урагана Катрина он создал специальный фонд, который помог более чем сотне семей получить новое жилье. Он также лично ездил к пострадавшим семьям, чтобы помочь им, и контролировал процесс обеспечения жителям Нового Орлеана крова и еды.

При разводе с Дженнифер Энистон Питту досталась их совместная кинокомпания Plan B, которая выпустила такие фильмы как «Чарли и шоколадная фабрика», «Жена путешественника во времени», «12 лет рабства» и многие другие. За последнюю картину Брэд Питт получил премию «Оскар», однако лишь в качестве продюсера. Несмотря на яркие и сильные образы в кино, у Питта все еще нет Оскара за лучшую мужская роль, хоть он и был номинирован в этой категории несколько раз.

Награды и премии Брэда Питта

2014 год

- Премия Оскар в номинации Лучший фильм («12 лет рабства»)

- Премия канала «MTV» в номинации Лучшая роль в стиле «Напуган до усрачки» («Война миров Z»)

- Премия Британской академии в номинации Лучший фильм («12 лет рабства»)

2010 год

- Премия Гильдии актеров в номинации Лучший актерский состав («Бесславные ублюдки»)

2007 года

- Премия Венецианского кинофестиваля в номинации Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»)

2006 год

- Премия канала «MTV» в номинации Лучшая драка («Мистер и миссис Смит»)

2005 год

- Премия Золотой глобус в номинации Лучшая мужская роль второго плана («12 обезьян»)

1996 год

- Премия канала «MTV» в номинации Самый желанный мужчина («Семь»)

- Премия Сатурн в номинации Лучший актер второго плана («12 обезьян»)



1995 год

- Премия канала «MTV» в номинациях Лучшая мужская роль («Интервью с вампиром») и Самый желанный мужчина («Интервью с вампиром»)