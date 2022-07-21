Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в семье Уильяма Питта и Джейн Этты Хиллхаус, глубоко религиозных людей, не связанных с миром шоу-бизнеса. Родители назвали его Уильям Брэдли, а привычное нам имя появилось лишь несколько лет спустя, когда начинающий актер приехал покорять Лос-Анджелес.
Брэд Питт не мечтал стать актером с детства. В школе он увлекался спортом, музыкой и даже журналистикой, которую изучал в университете. Однако впоследствии его заинтересовало актерское поприще, и он решил попытать счастье, переехав в Лос-Анджелес. Успех далеко не сразу пришел к Питту. Прежде чем стать актером, он подрабатывал водителем и грузчиком. Ему даже довелось поработать в ростовом костюме цыпленка для одного из местных кафе. Он также успевал посещать актерские курсы, и вскоре ему посчастливилось получить свои первые, пусть и эпизодические, роли в фильмах и сериалах. Свою первую главную роль он получил в 1989 году в фильме «Темная сторона Солнца», но картина вышла в свет только спустя 10 лет из-за войны в Югославии. Поэтому первой главной ролью Питта считается фильм «Сокращая класс».
Далее последовали несколько второстепенных и главных ролей, после которых Брэд Питт был отмечен, как набирающий обороты новый секс-символ Голливуда. Мировая слава настигла Питта после роли Луи де Пон дю Лака в культовом фильме «Интервью с вампиром», снятого по роману Энн Райс. Следующей успешной ролью Брэда стал образ Тристана Ладлоу в «Легендах осени». Хоть критики и не были к актеру благосклонны, именно за эту роль он получил свою первую номинацию на «Золотой глобус». Брэд Питт снялся во множестве знаменательных картин и сыграл десятки самых разнообразных персонажей. Одним из наиболее любимых публикой стал Тайлер Дерден из фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», где его партнерами были Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер.
Личную жизнь Брэда Питта никогда нельзя было назвать скучной. Он встречался с партнершами по фильмам: Джульетт Льюис, Гвинет Пэлтроу, но в 2000 году женился на любимице американцев Дженнифер Энистон. Брак распался спустя пять лет по инициативе Энистон. Причиной были названы непримиримые обстоятельства, но желтая пресса подробно описала причины разлада.
Во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» Брэд Питт закрутил роман с партнершей по фильму и по совместительству с одной из самых желанных женщин планеты - Анджелиной Джоли. Через некоторое время после развода Питта у них с Джоли родился первенец – дочь Шайло. Всего у пары шестеро детей: трое родных и трое приемных. Свадьбу Питт и Джоли сыграли лишь в 2014 году, объяснив это тем, хотели заключить узы брака лишь тогда, когда и гомосексуальные пары получат подобные права. Свадьба прошла во Франции в кругу близких друзей, а деньги, вырученные от продажи снимков с торжества, они передели на благотворительность. В сентябре 2016 Джоли подала на развод, указав причиной непримиримые противоречия.
Брэд Питт, как и его супруга, активно занимается благотворительностью. В 2005 году после урагана Катрина он создал специальный фонд, который помог более чем сотне семей получить новое жилье. Он также лично ездил к пострадавшим семьям, чтобы помочь им, и контролировал процесс обеспечения жителям Нового Орлеана крова и еды.
При разводе с Дженнифер Энистон Питту досталась их совместная кинокомпания Plan B, которая выпустила такие фильмы как «Чарли и шоколадная фабрика», «Жена путешественника во времени», «12 лет рабства» и многие другие. За последнюю картину Брэд Питт получил премию «Оскар», однако лишь в качестве продюсера. Несмотря на яркие и сильные образы в кино, у Питта все еще нет Оскара за лучшую мужская роль, хоть он и был номинирован в этой категории несколько раз.
2014 год
- Премия Оскар в номинации Лучший фильм («12 лет рабства»)
- Премия канала «MTV» в номинации Лучшая роль в стиле «Напуган до усрачки» («Война миров Z»)
- Премия Британской академии в номинации Лучший фильм («12 лет рабства»)
2010 год
- Премия Гильдии актеров в номинации Лучший актерский состав («Бесславные ублюдки»)
2007 года
- Премия Венецианского кинофестиваля в номинации Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»)
2006 год
- Премия канала «MTV» в номинации Лучшая драка («Мистер и миссис Смит»)
2005 год
- Премия Золотой глобус в номинации Лучшая мужская роль второго плана («12 обезьян»)
1996 год
- Премия канала «MTV» в номинации Самый желанный мужчина («Семь»)
- Премия Сатурн в номинации Лучший актер второго плана («12 обезьян»)
1995 год
- Премия канала «MTV» в номинациях Лучшая мужская роль («Интервью с вампиром») и Самый желанный мужчина («Интервью с вампиром»)
- Ни разу не получал Оскара за лучшую мужскую роль
- Питт не пользовался популярностью у девочек в школе
- У Брэда есть мотоцикл марки "Урал"
- Питт выпускает свое вино
- Увлекается архитектурой