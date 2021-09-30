Содержание:

Анна Кендрик - Театр

Анна Кендрик - Роли

- Анна Кендрик – «Сумерки»

- Анна Кендрик – «Мне бы в небо»

- Анна Кендрик – «Идеальный голос»

Личная жизнь Анны Кендрик

Анна Кендрик – американская актриса театра и кино, родилась 9 августа 1985 года в Портлэнде, штат Мэн. Старший брат актрисы, Майкл Кук Кендрик, также стал актером. Анна росла в простой семье бухгалтера и учителя истории. У актрисы есть английские, ирландские и шотландские корни. До десяти лет Кендрик была обычной школьницей: прилежно училась, посещала уроки музыки и вместе со старшим братом разыгрывала перед родителями короткие спектакли, которые они придумывали сами.



Анна Кендрик - Театр

В 1995 году родители наконец смирились с желанием детей стать актерами, вся семья поехала в Нью-Йорк на первый серьезный кастинг. С первого раза Анне не удалось получить роль в силу того, что ее сочли слишком юной, но когда она вернулась туда спустя два года, ее утвердили на роль в бродвейском мюзикле «Высшее общество». За эту работу ее, несмотря на юный возраст, номинировали на престижную театральную премию «Тони». Вскоре Кендрик пришлось распределять время между школой и театром, так как за работой в «Обществе» последовала роль в мюзикле «Маленькая ночная мелодия».



Анна Кендрик - Роли

Первое появление Анны на большом экране состоялось в 2003 году с музыкальной комедией «Лагерь». За свою первую роль в кино Кендрик получила номинации на премию «Независимый дух» как лучшая актриса второго плана. Четыре года спустя Анна сыграла в драме «Гранит науки» лидера дискуссионного клуба, в которую влюбляется непопулярный в школе подросток. Для того чтобы убедительно исполнить свою роль, Анна просматривала записи реальных школьных дебатов. За свою роль Кендрик получила награду «Независимый дух».



Анна Кендрик – «Сумерки»

Прорывным проектом в кинокарьере Кендрик стала культовая вампирская сага «Сумерки», экранизация одноименного романа Стефани Майер. В фильме девушке была отведена роль Джессики Стэнли, одноклассницы главной героини Беллы Свон (Кристен Стюарт), тайно влюбленной в Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон). Актрису можно увидеть во всех частях серии: «Сумерки» (2008), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Сумерки. Сага. Затмение» (2010), «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (2011) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012). Сама Анна хотела бы, чтобы ее больше запомнили не по роли глупой влюбленной девушки из Сумерек, а по ролям в таких картинах, как «Мне бы в небо» и «Скотт Пилигрим против всех».



Анна Кендрик – «Мне бы в небо»

Еще одной яркой работой в карьере Кендрик стала роль в трагикомедии «Мне бы в небо» (2009), где главную роль исполнил Джордж Клуни. Анна сыграла в фильме выпускницу университета, которая пришла работать в компанию, занимающуюся увольнением сотрудников. За эту роль актриса получила несколько наград и номинаций, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Следующим значимым проектом в фильмографии Кендрик стал комедийный боевик «Скотт Пилигрим против всех» (2010), где она исполнила роль младшей сестры главного героя, затем последовали роли в картинах «Жизнь прекрасна» (2010), «Грязные игры» (2012) и «Патруль» (2012), в котором актрисе досталась запоминающаяся роль беременной супруги полицейского, которую преследовали наркоторговцы.



Анна Кендрик – «Идеальный голос»

В 2012 году Анна также появилась на экранах в молодежной комедии «Идеальный голос» в главной роли. По сюжету фильма ее героиня – студентка колледжа, которая внезапно поняла, что имеет страстное желание к пению «А капелла». Песня «Cups», которую Анна исполнила в картине в сцене прослушивания, позже вышла отдельным синглом, а в 2013 году на ее был снят видеоклип. Продолжения фильма вышли в 2015 и 2017 годах.

Также Анну Кендрик можно увидеть в черной комедии «Голоса» (2014), с Райаном Рейнольдсом в главной роли, с Дженнифер Энистон в драме «Торт» (2014), «Чем дальше в лес…» (2014), а также фильмах «Расплата» (2016), «Мой парень-киллер» (2016) и «Свадебный угар» (2016).



Личная жизнь Анны Кендрик

В 2009 году Анна начала встречаться с британским сценаристом и режиссером Эдгаром Райтом, с которым познакомилась на съемочной площадке ленты «Скотт Пилигрим против всех». В 2013 году их отношения прекратились по причине того, что Анна большинство времени проводила в Лос-Анджелесе, а Эдгар - в Лондоне. В 2014 году во время съемок «Собутыльников» у актрисы закрутился роман с кинооператором и режиссером Беном Ричардсоном.