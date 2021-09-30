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Анна Кендрик

Anna Kendrick
Анна Кендрик
Анна Кендрик Anna Kendrick
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Дата рождения
9 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Эдгар Райт
Эдгар Райт
были в отношениях
Биография Анны Кендрик

Содержание:

Анна Кендрик - Театр
Анна Кендрик - Роли
  - Анна Кендрик – «Сумерки»
  - Анна Кендрик – «Мне бы в небо»
  - Анна Кендрик – «Идеальный голос»
Личная жизнь Анны Кендрик

Анна Кендрик – американская актриса театра и кино, родилась 9 августа 1985 года в Портлэнде, штат Мэн. Старший брат актрисы, Майкл Кук Кендрик, также стал актером. Анна росла в простой семье бухгалтера и учителя истории. У актрисы есть английские, ирландские и шотландские корни. До десяти лет Кендрик была обычной школьницей: прилежно училась, посещала уроки музыки и вместе со старшим братом разыгрывала перед родителями короткие спектакли, которые они придумывали сами.


Анна Кендрик - Театр

В 1995 году родители наконец смирились с желанием детей стать актерами,  вся семья поехала в Нью-Йорк на первый серьезный кастинг. С первого раза Анне не удалось получить роль в силу того, что ее сочли слишком юной, но когда она вернулась туда спустя два года, ее утвердили на роль в бродвейском мюзикле «Высшее общество». За эту работу ее, несмотря на юный возраст, номинировали на престижную театральную премию «Тони». Вскоре Кендрик пришлось распределять время между школой и театром, так как за работой в «Обществе» последовала роль в мюзикле «Маленькая ночная мелодия».


Анна Кендрик - Роли

Первое появление Анны на большом экране состоялось в 2003 году с музыкальной комедией «Лагерь». За свою первую роль в кино Кендрик получила номинации на премию «Независимый дух» как лучшая актриса второго плана. Четыре года спустя Анна сыграла в драме «Гранит науки» лидера дискуссионного клуба, в которую влюбляется непопулярный в школе подросток. Для того чтобы убедительно исполнить свою роль, Анна просматривала записи реальных школьных дебатов. За свою роль Кендрик получила награду «Независимый дух».


Анна Кендрик – «Сумерки»

Прорывным проектом в кинокарьере Кендрик стала культовая вампирская сага «Сумерки», экранизация одноименного романа Стефани Майер. В фильме девушке была отведена роль Джессики Стэнли, одноклассницы главной героини Беллы Свон (Кристен Стюарт), тайно влюбленной в Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон). Актрису можно увидеть во всех частях серии: «Сумерки» (2008), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Сумерки. Сага. Затмение» (2010), «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (2011) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012). Сама Анна хотела бы, чтобы ее больше запомнили не по роли глупой влюбленной девушки из Сумерек, а по ролям в таких картинах, как «Мне бы в небо» и «Скотт Пилигрим против всех».


Анна Кендрик – «Мне бы в небо»

Еще одной яркой работой в карьере Кендрик стала роль в трагикомедии «Мне бы в небо» (2009), где главную роль исполнил Джордж Клуни. Анна сыграла в фильме выпускницу университета, которая пришла работать в компанию, занимающуюся увольнением сотрудников. За эту роль актриса получила несколько наград и номинаций, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Следующим значимым проектом в фильмографии Кендрик стал комедийный боевик «Скотт Пилигрим против всех» (2010), где она исполнила роль младшей сестры главного героя, затем последовали роли в картинах «Жизнь прекрасна» (2010), «Грязные игры» (2012) и «Патруль» (2012), в котором актрисе досталась запоминающаяся роль беременной супруги полицейского, которую преследовали наркоторговцы.


Анна Кендрик – «Идеальный голос»

В 2012 году Анна также появилась на экранах в молодежной комедии «Идеальный голос» в главной роли. По сюжету фильма ее героиня – студентка колледжа, которая внезапно поняла, что имеет страстное желание к пению «А капелла». Песня «Cups», которую Анна исполнила в картине в сцене прослушивания, позже вышла отдельным синглом, а в 2013 году на ее был снят видеоклип. Продолжения фильма вышли в 2015 и 2017 годах.

Также Анну Кендрик можно увидеть в черной комедии «Голоса» (2014), с Райаном Рейнольдсом в главной роли, с Дженнифер Энистон в драме «Торт» (2014), «Чем дальше в лес…» (2014), а также фильмах «Расплата» (2016), «Мой парень-киллер» (2016) и  «Свадебный угар» (2016).


Личная жизнь Анны Кендрик

В 2009 году Анна начала встречаться с британским сценаристом и режиссером Эдгаром Райтом, с которым познакомилась на съемочной площадке ленты «Скотт Пилигрим против всех». В 2013 году их отношения прекратились по причине того, что Анна большинство времени проводила в Лос-Анджелесе, а Эдгар - в Лондоне. В 2014 году во время съемок «Собутыльников» у актрисы закрутился роман с кинооператором и режиссером Беном Ричардсоном.

Интересные факты о Анне Кендрик

- На сцене Бродвея Анна впервые появилась уже в возрасте 12 лет.

- Анна является актером озвучки, ее голосом говорят персонажи таких проектов, как «Гриффины», «Тролли» и «Паранорман, или Как приручить зомби».

- В 2010 году актриса получила приглашение на ужин с Бараком Обамой.

- В 2012 году на экраны кинотеатров вышли сразу 6 лент с участием Кендрик.

- Анну можно увидеть в видеоклипе Джастина Тимберлейка «Can’t stop the feeling».

Фильмография Анны Кендрик
Дальний космос
Дальний космос
фантастика, триллер, драма 2021, Германия / США
5.0
Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.0
Настанет день
Настанет день
комедия 2019, США / Великобритания
5.0
Николь
Николь
семейный, фэнтези 2019, США
6.0
Простая просьба
Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.0
Столик № 19
Столик № 19
комедия, драма 2017, США
5.0
Идеальный голос 3
Идеальный голос 3
комедия, мюзикл 2017, США
7.0
Холлеры
Холлеры
комедия, драма 2016, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Анны Кендрик Все фотографии
Анна Кендрик Анна Кендрик Анна Кендрик Анна Кендрик
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