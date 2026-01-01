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Джина Торрес
Джина Торрес в браке с 2002 года
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Лоуренс Фишберн

Laurence Fishburne

Дата рождения
30 июля 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Огаста, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Лоуренса Фишберна

Содержание: 
Лоуренс Фишберн - Фильмы
  - Лоуренс Фишберн - «Апокалипсис сегодня»
  - Лоуренс Фишберн - «Матрица»
  - Лоуренс Фишберн - «Ганнибал»
Лоуренс Фишберн - Личная жизнь

Лоуренс Фишберн родился 30 июля 1961 года в Огасте, штат Джорджия. Его отец служил в полиции нравов, а мать была учительницей, но после развода родителей и переезда вместе с матерью в Бруклин у будущего актера появился отчим, профессор английского языка. Он обратил внимание на талант пасынка и решил отдать его в актерскую студию, так началась карьера Фишберна в театре. 


Лоуренс Фишберн - Фильмы

Свою первую роль он сыграл в 1975 году в фильме Джозефа Мэндьюка «Зерно, граф и я». После этого Фишберн снялся эпизодической роли в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а потом в четырнадцатилетнем возрасте попал в фильм «Апокалипсис сегодня» Френсиса Форда Копполы. После этого он сыграл еще в трех картинах Копполы: «Бойцовая рыбка», «Клуб «Коттон» и «Сады камней». Прорыв в карьере актера наступил в 1991 году, когда он снялся в фильме «Ребята по соседству» в роли Джейсона Стайлса - ветерана Вьетнама, который пытается наставлять молодых ребят, как выжить в криминальном квартале. Об этой роли Фишберна хвалебно отзывались критики. В 1995 году актер сыграл главную роль в экранизации шекспировского «Отелло», став первым чернокожим исполнителем этой роли в американском кино. Всемирную известность Фишберну принес блокбастер «Матрица» сестер Вачовски, а также два сиквела этого фильма. В перерывах между съемками актер успел сыграть в оскароносной драме «Таинственная река». В 2013 году Брайан Фуллер утвердил актера на роль Джека Кроуфорда в сериале «Ганнибал», который принес ему новую волну известности.


Лоуренс Фишберн - «Апокалипсис сегодня»
 

Фильм Френсиса Форда Копполы 1979 года, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Главная сюжетная линия разворачивается вокруг капитана спецназа Уиллорда (Мартин Шин), который отправляется в джунгли Камбоджи, чтобы устранить сошедшего с ума полковника Курца (Марлон Брандо). Курц, в свою очередь, к тому времени уже командует отрядом местных жителей и обвиняется в убийстве нескольких вьетнамцев, нужных американскому правительству. С Уиллардом в путешествии происходит множество необъяснимых вещей, и он постепенно теряет чувство реальности. 


Лоуренс Фишберн - «Матрица»

В 1999 году вышел нашумевший фантастический боевик «Матрица» о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он начинает замечать знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она обещает познакомить его с Морфеусом (Лоуренс Фишберн), взломщиком Матрицы. Нео начинают преследовать так называемые агенты - стражи Матрицы, они арестовывают его и пытаются допрашивать, но в итоге вживляют ему жучок и отпускают. Тринити перехватывает Нео и помогает ему избавиться от жучка, после чего он наконец встречается с Морфеусом. Фильм получил 4 «Оскара», а Фишберн удостоился премии MTV за лучшую драку.


Лоуренс Фишберн - «Ганнибал»

С 2013 по 2015 год Фишберн снимался в сериале «Ганнибал» канала NBC. Сценарий основан на серии романов Томаса Харриса и адаптирован Брайаном Фуллером для телевизионного шоу. В центре событий Уилл Грэм (Хью Дэнси) - аутичный аналитик ФБР, который расследует преступления с помощью своего особенного мышления, позволяющего ему примерять на себя сознание убийцы. Начальник Уилла Джек Кроуфорд (Лоуренс Фишберн) беспокоится о состоянии Уилла и просит знаменитого психиатра Ганнибала Лектора (Мадс Миккельсен) помочь ему с расследованием. Чем дальше аналитик продвигается в своем расследовании, тем сильнее истончается его связь с реальностью.


Лоуренс Фишберн - Личная жизнь

Первой женой Фишберна стала Хайна О. Мосс, которая родила ему двоих детей: сына Лэнгстона и дочь Монтану. В конце 1990-х супруги расстались. В 2002 году актер женился во второй раз на актрисе Джине Торрес, которая также снималась в сиквелах «Матрицы», и в этом браке родилась дочь Дэлайла.

Связи Лоуренса Фишберна
Джина Торрес
в браке с 2002 года Джина Торрес

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Интересные факты о Лоуренсе Фишберне

  • Для съемок в фильме «Апокалипсис сегодня» Фишберну пришлось солгать о своем возрасте;
  • Актер является поклонником Пауло Коэльо и планирует экранизировать его роман «Алхимик»;
  • В 2000 году Фишберн дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Один раз в жизни».

Фотографии Лоуренса Фишберна

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