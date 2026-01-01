Содержание:

Лоуренс Фишберн - Фильмы

- Лоуренс Фишберн - «Апокалипсис сегодня»

- Лоуренс Фишберн - «Матрица»

- Лоуренс Фишберн - «Ганнибал»

Лоуренс Фишберн - Личная жизнь



Лоуренс Фишберн родился 30 июля 1961 года в Огасте, штат Джорджия. Его отец служил в полиции нравов, а мать была учительницей, но после развода родителей и переезда вместе с матерью в Бруклин у будущего актера появился отчим, профессор английского языка. Он обратил внимание на талант пасынка и решил отдать его в актерскую студию, так началась карьера Фишберна в театре.



Лоуренс Фишберн - Фильмы

Свою первую роль он сыграл в 1975 году в фильме Джозефа Мэндьюка «Зерно, граф и я». После этого Фишберн снялся эпизодической роли в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а потом в четырнадцатилетнем возрасте попал в фильм «Апокалипсис сегодня» Френсиса Форда Копполы. После этого он сыграл еще в трех картинах Копполы: «Бойцовая рыбка», «Клуб «Коттон» и «Сады камней». Прорыв в карьере актера наступил в 1991 году, когда он снялся в фильме «Ребята по соседству» в роли Джейсона Стайлса - ветерана Вьетнама, который пытается наставлять молодых ребят, как выжить в криминальном квартале. Об этой роли Фишберна хвалебно отзывались критики. В 1995 году актер сыграл главную роль в экранизации шекспировского «Отелло», став первым чернокожим исполнителем этой роли в американском кино. Всемирную известность Фишберну принес блокбастер «Матрица» сестер Вачовски, а также два сиквела этого фильма. В перерывах между съемками актер успел сыграть в оскароносной драме «Таинственная река». В 2013 году Брайан Фуллер утвердил актера на роль Джека Кроуфорда в сериале «Ганнибал», который принес ему новую волну известности.



Лоуренс Фишберн - «Апокалипсис сегодня»



Фильм Френсиса Форда Копполы 1979 года, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Главная сюжетная линия разворачивается вокруг капитана спецназа Уиллорда (Мартин Шин), который отправляется в джунгли Камбоджи, чтобы устранить сошедшего с ума полковника Курца (Марлон Брандо). Курц, в свою очередь, к тому времени уже командует отрядом местных жителей и обвиняется в убийстве нескольких вьетнамцев, нужных американскому правительству. С Уиллардом в путешествии происходит множество необъяснимых вещей, и он постепенно теряет чувство реальности.



Лоуренс Фишберн - «Матрица»

В 1999 году вышел нашумевший фантастический боевик «Матрица» о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он начинает замечать знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она обещает познакомить его с Морфеусом (Лоуренс Фишберн), взломщиком Матрицы. Нео начинают преследовать так называемые агенты - стражи Матрицы, они арестовывают его и пытаются допрашивать, но в итоге вживляют ему жучок и отпускают. Тринити перехватывает Нео и помогает ему избавиться от жучка, после чего он наконец встречается с Морфеусом. Фильм получил 4 «Оскара», а Фишберн удостоился премии MTV за лучшую драку.



Лоуренс Фишберн - «Ганнибал»

С 2013 по 2015 год Фишберн снимался в сериале «Ганнибал» канала NBC. Сценарий основан на серии романов Томаса Харриса и адаптирован Брайаном Фуллером для телевизионного шоу. В центре событий Уилл Грэм (Хью Дэнси) - аутичный аналитик ФБР, который расследует преступления с помощью своего особенного мышления, позволяющего ему примерять на себя сознание убийцы. Начальник Уилла Джек Кроуфорд (Лоуренс Фишберн) беспокоится о состоянии Уилла и просит знаменитого психиатра Ганнибала Лектора (Мадс Миккельсен) помочь ему с расследованием. Чем дальше аналитик продвигается в своем расследовании, тем сильнее истончается его связь с реальностью.



Лоуренс Фишберн - Личная жизнь

Первой женой Фишберна стала Хайна О. Мосс, которая родила ему двоих детей: сына Лэнгстона и дочь Монтану. В конце 1990-х супруги расстались. В 2002 году актер женился во второй раз на актрисе Джине Торрес, которая также снималась в сиквелах «Матрицы», и в этом браке родилась дочь Дэлайла.