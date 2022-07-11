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Джереми Айронс
Джереми Айронс
Jeremy Irons
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Jeremy Irons
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Дата рождения
19 сентября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Макс Айронс
Отец и сын
Биография Джереми Айронс
Роидлся 19 сентября 1948 года. Коуз, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джереми Айронс
Мюнхен. На грани войны
драма, исторический
2022, Великобритания
7.0
Дом Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
8.0
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
5.0
Музей Прадо: Коллекция чудес
документальный
2019, Испания / Италия
7.0
Красный воробей
триллер
2017, США
6.0
Птицы, как мы
приключения, анимация, фэнтези
2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.0
Их звездный час
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Скрижали судьбы
драма
2016, Ирландия
7.0
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12 сентября 2018 17:11
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