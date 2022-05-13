Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Адам Драйвер

Адам Драйвер

Adam Driver
Адам Драйвер
Адам Драйвер Adam Driver
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Адама Драйвера

Адам Драйвер – американский актер, родился 19 ноября 1983 года  в Сан-Диего, штат Калифорния, в семье помощника юриста Нэнси Райт и священника баптистской церкви Джо Дугласа Драйвера. Когда Адаму было 7 лет, его родители развелись, и мать перевезла его в свой родной город Мишавок, где второй раз вышла замуж, за христианского проповедника. Там Адам учился в средней школе и получил религиозное образование. В школьные годы он пел в местном церковном хоре и участвовал в школьных театральных постановках. В 2001 году Драйвер выпустился из школы, после чего подрабатывал газонокосильщиком и коммивояжером, а после теракта 11 сентября принял решение пойти добровольцем в ряды вооруженных сил США, вступив в корпус морской пехоты. Отслужив там два года, Адам был демобилизован в связи полученной травмой грудной клетки.

Адам Драйвер на сцене

Вернувшись домой, он поступил университет Индианаполиса, но, отучившись всего год, решил вернуться к своему самому любимому занятию детства – театру. Ради этого парень переехал в Нью-Йорк и поступил в известную актерскую школу «Джульярд», в которой учился до 2009 года. По окончании актерской школы Адам подписал контракт с театральным агентством и спустя год дебютировал на Бродвее в постановке «Профессия миссис Уоррен». Он также принимал участие в спектаклях «Ангелы в Америке», «Мальчик и мужчина», «Гневно оглянуться» и «Несущий возмездие». С 2012 года актер перестал появляться на профессиональной сцене, продолжив выступать лишь в некоммерческих проектах.

Адам Драйвер - роли

Телевизионный дебют Адама Драйвера состоялся в фильме «Вы не знаете Джека» (2010), с Аль Пачино в главной роли, где его можно увидеть в небольшой роли Глена Стенсона. В том же году Адам появился в эпизоде всемирно известного детективного сериала «Закон и порядок». Спустя год актер дебютировал на большом экране в драме Клинта Иствуда «Дж. Эдгар» (2011), затем последовали роли в комедии «Гейби» (2012), трагикомедии «Милая Фрэнсис» (2012), драме Стивена Спилберга «Линкольн» (2012) и некоммерческой экранизации одноименной поэмы британского поэта Стиви Смита «Не махал, а тонул».

Адам Драйвер – «Девчонки»

В 2012 году Адам Драйвер снялся в телесериале канала HBO «Девчонки», где ему досталась роль Адама Саклера, парня одной из главных героинь. В проекте также приняли участие Джемима Керк, Эллисон Уильямс, Зося Мэмет и Лина Данэм, создатель сериала. Именно эта роль принесла актеру первую популярность и за все время показа сериала (2012-2017) принесла ему 4 номинации на престижные премии, включая «Эмми» в 2014 году.

2013 год стал не менее успешным для Драйвера. Он появился в одной из главных ролей в австралийской драме «Тропы» и исполнил небольшие роли в фильмах «Внутри Льюина Дэвиса», «Дружба и никакого секса» и «Голубая птица». В 2014 году его фильмография пополнилась мелодрамой «Дальше живите сами», комедией «Пока мы молоды», в которых актеру достались второстепенные роли, а также итальянской драмой «Голодные сердца», где он впервые появился в главных ролях. Эта роль принесла Адаму кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.

Адам Драйвер – «Звездные войны»

Самой яркой ролью в карьере Адама Драйвера стала роль главного отрицательного персонажа Кайло Рена в продолжении культовой фантастической саги «Звездные войны: Пробуждение силы», хронологическом продолжении фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Лента оказалась очень успешной, собрав в прокате более 2 миллиардов долларов при бюджете в 245 миллионов, была удостоена премий BAFTA, Сатурн и MTV Movie Awards. Сам Адам за свою роль в этом фильме получил премию Сатурн как лучший киноактер второго плана и MTV Movie Awards как лучший злодей.

Также актера можно увидеть в таких проектах, как «Патерсон» (2016), «Молчание» (2016), «Удача Логана» (2017) и «Звездные войны: Последние джедаи» (2017).

Личная жизнь Адама Драйвера

В 2005 году во время обучения в актерской школе «Джульярд» Драйвер познакомился с начинающей актрисой Джоан Такер. Их отношения продлились 8 лет, а летом 2013 они поженились.

Интересные факты о Адаме Драйвере

- Адам Драйвер озвучивал своего персонажа из сериала «Девчонки» в мультсериале «Симпсоны».

- В 2012 году Адам попробовал себя в качестве фотомодели, приняв участие в рекламном показе новой линии одежды «Back To Blue» компании Gap.

- Драйвер отрицательно относится к социальным сетям и не пользуется ни одной из них.

- После демобилизации из армии Адам создал некоммерческую организацию «Искусство в вооруженных силах», которая ставит своей целью помогать бывшим военнослужащим. Вместе с бывшим сослуживцем актер открыл «Театр Войны», где ставят античные пьесы.

Фильмография Адама Драйвера
Феррари
Феррари
драма, биография 2023, США
0.0
Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Аннетт
Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.0
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Брачная история
Брачная история
драма, комедия 2019, США
7.0
Отчет
Отчет
драма 2019, США
7.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Мёртвые не умирают
Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.0
Все фильмы
Фотографии Адама Драйвера Все фотографии
Адам Драйвер Адам Драйвер с женой Адам Драйвер Адам Драйвер
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Объявлен основной актерский состав фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» В каст вошли Адам Драйвер и другие именитые артисты.
Написать
13 мая 2022 10:04
Актеры, которые сыграют культовых личностей в предстоящих байопиках Знаменитости в образах кумиров поколений.
Написать
7 апреля 2022 12:56
Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли исполнят ведущие роли в проекте мечты Майкла Манна «Феррари» Съемки крупнобюджетного байопика стартуют в мае в Италии.
Написать
10 февраля 2022 10:29
Все новости
Статьи о персоне
Премьеры октября: что посмотреть в кино? Середина осени собирает богатый урожай из фестивальных фильмов, режиссерских дебютов и отечественных премьер. «Киноафиша» выбрала самые вкусные киноновинки октября, мимо которых нельзя пройти любому уважающему себя синефилу.
Написать
14 сентября 2018 15:26
Все статьи
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Приложение киноафиши