Адам Драйвер – американский актер, родился 19 ноября 1983 года в Сан-Диего, штат Калифорния, в семье помощника юриста Нэнси Райт и священника баптистской церкви Джо Дугласа Драйвера. Когда Адаму было 7 лет, его родители развелись, и мать перевезла его в свой родной город Мишавок, где второй раз вышла замуж, за христианского проповедника. Там Адам учился в средней школе и получил религиозное образование. В школьные годы он пел в местном церковном хоре и участвовал в школьных театральных постановках. В 2001 году Драйвер выпустился из школы, после чего подрабатывал газонокосильщиком и коммивояжером, а после теракта 11 сентября принял решение пойти добровольцем в ряды вооруженных сил США, вступив в корпус морской пехоты. Отслужив там два года, Адам был демобилизован в связи полученной травмой грудной клетки.

Адам Драйвер на сцене

Вернувшись домой, он поступил университет Индианаполиса, но, отучившись всего год, решил вернуться к своему самому любимому занятию детства – театру. Ради этого парень переехал в Нью-Йорк и поступил в известную актерскую школу «Джульярд», в которой учился до 2009 года. По окончании актерской школы Адам подписал контракт с театральным агентством и спустя год дебютировал на Бродвее в постановке «Профессия миссис Уоррен». Он также принимал участие в спектаклях «Ангелы в Америке», «Мальчик и мужчина», «Гневно оглянуться» и «Несущий возмездие». С 2012 года актер перестал появляться на профессиональной сцене, продолжив выступать лишь в некоммерческих проектах.

Адам Драйвер - роли

Телевизионный дебют Адама Драйвера состоялся в фильме «Вы не знаете Джека» (2010), с Аль Пачино в главной роли, где его можно увидеть в небольшой роли Глена Стенсона. В том же году Адам появился в эпизоде всемирно известного детективного сериала «Закон и порядок». Спустя год актер дебютировал на большом экране в драме Клинта Иствуда «Дж. Эдгар» (2011), затем последовали роли в комедии «Гейби» (2012), трагикомедии «Милая Фрэнсис» (2012), драме Стивена Спилберга «Линкольн» (2012) и некоммерческой экранизации одноименной поэмы британского поэта Стиви Смита «Не махал, а тонул».

Адам Драйвер – «Девчонки»

В 2012 году Адам Драйвер снялся в телесериале канала HBO «Девчонки», где ему досталась роль Адама Саклера, парня одной из главных героинь. В проекте также приняли участие Джемима Керк, Эллисон Уильямс, Зося Мэмет и Лина Данэм, создатель сериала. Именно эта роль принесла актеру первую популярность и за все время показа сериала (2012-2017) принесла ему 4 номинации на престижные премии, включая «Эмми» в 2014 году.

2013 год стал не менее успешным для Драйвера. Он появился в одной из главных ролей в австралийской драме «Тропы» и исполнил небольшие роли в фильмах «Внутри Льюина Дэвиса», «Дружба и никакого секса» и «Голубая птица». В 2014 году его фильмография пополнилась мелодрамой «Дальше живите сами», комедией «Пока мы молоды», в которых актеру достались второстепенные роли, а также итальянской драмой «Голодные сердца», где он впервые появился в главных ролях. Эта роль принесла Адаму кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.

Адам Драйвер – «Звездные войны»

Самой яркой ролью в карьере Адама Драйвера стала роль главного отрицательного персонажа Кайло Рена в продолжении культовой фантастической саги «Звездные войны: Пробуждение силы», хронологическом продолжении фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Лента оказалась очень успешной, собрав в прокате более 2 миллиардов долларов при бюджете в 245 миллионов, была удостоена премий BAFTA, Сатурн и MTV Movie Awards. Сам Адам за свою роль в этом фильме получил премию Сатурн как лучший киноактер второго плана и MTV Movie Awards как лучший злодей.

Также актера можно увидеть в таких проектах, как «Патерсон» (2016), «Молчание» (2016), «Удача Логана» (2017) и «Звездные войны: Последние джедаи» (2017).

Личная жизнь Адама Драйвера

В 2005 году во время обучения в актерской школе «Джульярд» Драйвер познакомился с начинающей актрисой Джоан Такер. Их отношения продлились 8 лет, а летом 2013 они поженились.