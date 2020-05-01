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Постер к сериалу Голливуд
Постер к сериалу Голливуд
Постер к сериалу Голливуд
Постер к сериалу Голливуд
Постер к сериалу Голливуд
Постер к сериалу Голливуд
Постер к сериалу Голливуд
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
7 постеров
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Голливуд
Голливуд (2020 - 2020) Hollywood 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 50 минут
О чем сериал

«Голливуд» — американский сериал от Netflix, события которого происходят в золотой век индустрии кино. Темнокожий парень пишет сценарий фильма, который заинтересовывает молодого режиссера и Ace Studios. На главную роль идеально подходит одна афроамериканская актриса, но глава студии не может себе позволить такой риск. Продюсер и жена владельца студии решают, что в их руках сейчас возможность менять целый мир с помощью смелой ленты. «Голливуд» — это сериал о мечтателях для настоящих мечтателей, которые хотят погрузиться в иллюзию хотя бы на те 5 часов, что длится эта история.

Голливуд - трейлер сериала
Голливуд
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
Иэн Бреннан
Иэн Бреннан
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт Ernie West
Джим Парсонс
Джим Парсонс Henry Willson
Даррен Крисс
Даррен Крисс Raymond Ainsley
Пэтти ЛюПон
Пэтти ЛюПон Avis Amberg
Лора Хэрриер
Лора Хэрриер Camille Washington
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Голливуд - Сезон 1 Сезон 1
2020, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
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Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
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Кадры из сериала
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