«Голливуд» — американский сериал от Netflix, события которого происходят в золотой век индустрии кино. Темнокожий парень пишет сценарий фильма, который заинтересовывает молодого режиссера и Ace Studios. На главную роль идеально подходит одна афроамериканская актриса, но глава студии не может себе позволить такой риск. Продюсер и жена владельца студии решают, что в их руках сейчас возможность менять целый мир с помощью смелой ленты. «Голливуд» — это сериал о мечтателях для настоящих мечтателей, которые хотят погрузиться в иллюзию хотя бы на те 5 часов, что длится эта история.