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Андре Брауэр
Андре Брауэр
Andre Braugher
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Андре Брауэр
Andre Braugher
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Дата рождения
1 июля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
183 см
Биография Андре Брауэра
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Фильмография Андре Брауэра
She Said
драма
2022, США
0.0
Дуэты
комедия, драма, музыка
2000, США
6.0
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«Взрыв из прошлого»: создатели «Бруклина 9-9» поделились архивным видео с неудачными дублями
Подборку ляпов создатели сериала приурочили к выходу финального эпизода.
Написать
14 сентября 2021 15:43
Звезда «Бруклина 9-9» Андре Брауэр сыграет редактора New York Times в фильме о деле Харви Вайнштейна
Это будет одна из его немногих ролей на большом экране.
Написать
12 августа 2021 14:02
Прощание в духе эпичного блокбастера: появился новый трейлер финального сезона «Бруклина 9-9»
В ролике зрителей готовят к морю накала и юмора.
Написать
30 июля 2021 15:10
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