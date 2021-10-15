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Линда Карделлини
Линда Карделлини
Linda Cardellini
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Линда Карделлини
Linda Cardellini
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Дата рождения
25 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Личные связи
Джейсон Сигел
были в отношениях
Биография Линда Карделлини
Родилась 25 июня 1975 года. Редвуд Сити, Калифорния, США.
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Фильмография Линда Карделлини
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма
2020, США
3.0
Проклятие плачущей
ужасы
2019, США
6.0
Зеленая книга
драма
2018, США
8.0
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия
2017, США
6.0
Основатель
биография, драма, исторический
2016, США
7.0
Здравствуй, папа, Новый год!
комедия
2015, США
7.0
Добро пожаловать ко мне
драма, комедия
2014, США
5.0
Ирландец
боевик, криминал
2011, США
7.0
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