Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Mark Duplass
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Марк Дюпласс
Mark Duplass
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Новый Орлеан, Луизиана, США
Рост
179 см
Биография Марка Дюпласса
Родился 7 декабря 1976 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
Развернуть
Фильмография Марка Дюпласса
Уроки испанского
драма, комедия
2021, США
7.0
Паддлтон
комедия, драма
2019, США
7.0
Талли
комедия
2018, США
7.0
Эффект Лазаря
триллер
2015, США
6.0
Тэмми
комедия
2014, США
6.0
Милосердие
ужасы, триллер
2014, США
5.0
Сестра твоей сестры
комедия, драма
2012, США
7.0
Добро пожаловать к людям
драма
2012, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Платонические отношения через Zoom: вышел трейлер драмеди «Языковые уроки»
В главных ролях — Натали Моралес и Марк Дюпласс.
Написать
26 июля 2021 13:29
Второй сезон «Утреннего шоу» перепишут из-за глобальной пандемии
Авторы хотят актуального продолжения.
Написать
29 июля 2020 14:31
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России