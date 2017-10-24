Двое подростков может быть и хотели любить этот мир и собственную жизнь, но так сложилось, что у них это никогда не получится. Джеймс, замкнутый семнадцатилетний парень, в свободное время любит калечить себя и убивать мелких животных. Есть у него только одна мечта — убить человека. Алисса, полная его противоположность, бунтарка, готова перечить всем и экспериментировать над собой и другими людьми. Двое покалеченных подростков собираются показать этому миру крупный и жирный FUCK, но что делать, если их обоих объявили в розыск.