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Постер к сериалу Конец ***го мира
Постер к сериалу Конец ***го мира
Постер к сериалу Конец ***го мира
Постер к сериалу Конец ***го мира
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Конец ***го мира
Конец ***го мира (2017 - 2019) The End of the F***ing World 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Двое подростков может быть и хотели любить этот мир и собственную жизнь, но так сложилось, что у них это никогда не получится. Джеймс, замкнутый семнадцатилетний парень, в свободное время любит калечить себя и убивать мелких животных. Есть у него только одна мечта — убить человека. Алисса, полная его противоположность, бунтарка, готова перечить всем и экспериментировать над собой и другими людьми. Двое покалеченных подростков собираются показать этому миру крупный и жирный FUCK, но что делать, если их обоих объявили в розыск.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика Барден
Джессика Барден Alyssa
Келли Харрисон
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Стив Орам
Стив Орам
Джонатан Арис
Джонатан Арис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Конец ***го мира - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
Конец ***го мира - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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