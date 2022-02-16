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Ванда Сайкс

Wanda Sykes
Ванда Сайкс
Ванда Сайкс Wanda Sykes
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Дата рождения
7 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Портсмут, Вирджиния, США
Рост
157 см
Биография Ванды Сайкс

Родилась 7 марта 1964 года. Портсмут, Вирджиния, США.

Фильмография Ванды Сайкс
Дать дуба в округе Юба
Дать дуба в округе Юба
комедия, криминал, драма 2021, США / Великобритания
7.0
Окей, Лекси!
Окей, Лекси!
комедия 2019, США
6.0
Свадебный год
Свадебный год
комедия 2019, США
5.0
Дочь и мать ее
Дочь и мать ее
комедия 2017, США
4.0
Приливы
Приливы
комедия, спорт 2013, США
5.0
Эван Всемогущий
Эван Всемогущий
комедия, фантастика 2007, США
7.0
Моя супер-бывшая
Моя супер-бывшая
мелодрама, комедия 2006, США
6.0
Клерки 2
Клерки 2
драма, комедия 2006,
6.0
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Эми Шумер подтвердила получение роли ведущей «Оскара» 2022 наряду с Вандой Сайкс и Реджиной Оценить совместную работу трио можно будет 27 марта.
Написать
16 февраля 2022 10:22
Стало известно трио ведущих церемонии «Оскар» 2022 Мероприятие проведут комедийные актрисы. 
Написать
15 февраля 2022 10:21
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