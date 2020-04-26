Коннелл и Марианна — одноклассники с очень разными характерами и социальным статусом. Их союз кажется абсурдным, особенно в глазах близких и друзей. Однако молодые люди понимают, что их связывает больше вещей, чем казалось на первый взгляд. Парню и девушке предстоит преодолеть множество трудностей на пути личностного становления. Только выработав в себе такие качества, как взаимопонимание, поддержка и умение идти на уступки, паре удастся остаться вместе. Романтическая история о принятии себя, своих чувств и о том, как непросто любить и быть любимым.