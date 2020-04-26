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Постер к сериалу Нормальные люди
Постер к сериалу Нормальные люди
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Нормальные люди
Нормальные люди (2020 - 2020) Normal People 18+
Год выпуска 2020
Страна Ирландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Three
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Коннелл и Марианна — одноклассники с очень разными характерами и социальным статусом. Их союз кажется абсурдным, особенно в глазах близких и друзей. Однако молодые люди понимают, что их связывает больше вещей, чем казалось на первый взгляд. Парню и девушке предстоит преодолеть множество трудностей на пути личностного становления. Только выработав в себе такие качества, как взаимопонимание, поддержка и умение идти на уступки, паре удастся остаться вместе. Романтическая история о принятии себя, своих чувств и о том, как непросто любить и быть любимым.

Нормальные люди - Дублированный трейлер
Нормальные люди
Дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара Грин
Сара Грин Lorraine
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс Marianne
Paul Mescal Connell
Элиот Солт
Элиот Солт
Десмонд Иствуд
Десмонд Иствуд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нормальные люди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
Hulu и BBC опубликовали первые кадры из сериала по роману Салли Руни «Разговоры с друзьями»
Hulu и BBC опубликовали первые кадры из сериала по роману Салли Руни «Разговоры с друзьями»
Кадры из сериала
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