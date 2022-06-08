Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Julia Garner
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Джулия Гарнер
Julia Garner
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 февраля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Джулии Гарнер
Родилась 1 февраля 1994 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джулии Гарнер
Ассистентка
драма
2020, США
5.0
Повышение влажности
драма
2017, США
5.0
Рыжим тут не место
триллер, драма
2017, Ирландия / Канада
5.0
Бабушка
мелодрама, драма, комедия
2015, США
6.0
Я верю в единорогов
драма
2014, США
6.0
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
триллер, ужасы
2013, США
6.0
Опрометчивый
драма, комедия
2013, США
5.0
Уже не дети
драма
2012, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джулии Гарнер предложили сыграть Мадонну в байопике студии Universal
28-летняя актриса опередила свыше десятка других соискательниц.
Написать
8 июня 2022 11:09
Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка»
Также зрителей ждет получасовой спецэпизод о создании заключительных серий.
Написать
30 марта 2022 11:00
The Hollywood Reporter назвал актрис, претендующих на главную роль в байопике о Мадонне
Певица сейчас проводит изнурительные пробы.
Написать
3 марта 2022 15:57
Все новости
Статьи о персоне
Сара Полсон с гипсом и скромный шик Марго Робби: самые яркие образы «Золотого глобуса» 2021
Лауреаты, соблюдая карантин в домашних условиях, выходили на виртуальную красную дорожку.
Написать
1 марта 2021 13:16
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»