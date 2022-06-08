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Джулия Гарнер

Julia Garner
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер Julia Garner
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Дата рождения
1 февраля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Джулии Гарнер

Родилась 1 февраля 1994 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джулии Гарнер
Ассистентка
Ассистентка
драма 2020, США
5.0
Повышение влажности
Повышение влажности
драма 2017, США
5.0
Рыжим тут не место
Рыжим тут не место
триллер, драма 2017, Ирландия / Канада
5.0
Бабушка
Бабушка
мелодрама, драма, комедия 2015, США
6.0
Я верю в единорогов
Я верю в единорогов
драма 2014, США
6.0
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
триллер, ужасы 2013, США
6.0
Опрометчивый
Опрометчивый
драма, комедия 2013, США
5.0
Уже не дети
Уже не дети
драма 2012, США
5.0
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Джулии Гарнер предложили сыграть Мадонну в байопике студии Universal 28-летняя актриса опередила свыше десятка других соискательниц.
Написать
8 июня 2022 11:09
Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка» Также зрителей ждет получасовой спецэпизод о создании заключительных серий.
Написать
30 марта 2022 11:00
The Hollywood Reporter назвал актрис, претендующих на главную роль в байопике о Мадонне Певица сейчас проводит изнурительные пробы.
Написать
3 марта 2022 15:57
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Написать
1 марта 2021 13:16
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