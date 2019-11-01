Интересные факты

Основой послужил одноименный бестселлер американского журналиста и ведущего канала CNN Брайана Стелтера.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун не только сыграли ключевые роли, но и выступили в качестве исполнительных продюсеров. При этом гонорары двух звезд за один эпизод составляли по два миллиона долларов без учета бонусов.

Энистон и Уизерспун уже доводилось работать на съемочной площадке «Друзей». В культовом ситкоме актрисы сыграли родных сестер.

Стоимость серии оценивается в 15 миллионов долларов, то есть столько же, сколько и в последнем сезоне «Игры престолов». Таким образом, первый сезон «Утреннего шоу» обошелся его создателям в 150 миллионов.

Предполагалось, что съемки второго сезона стартуют в феврале 2020 года. Но ввиду пандемии COVID-19 производство было приостановлено 14 марта и возобновилось лишь осенью.

«Утреннее шоу» — один из трех первых сериалов Apple TV+. 1 ноября 2019 года на новой стриминговой платформе также вышли шоу «Видеть» и «Ради всего человечества».

Образ Митча Кесслера в исполнении Стива Карелла частично основан на ведущем Today's Мэтте Лауэре, который обвинялся в домогательствах к женщинам и был уволен. В книге Ронина Фэрроу «Поймать и убить» также содержится интервью бывшей сотрудницы канала, утверждающей, что во время освещения Олимпиады Лауэр ее изнасиловал. Сам обвиняемый признал факт «романтических отношений», за которые извинился, но опроверг любые заявления о «нападении и насилии».

Концепция шоу радикально изменилась в связи с движением #MeToo, возникшем после массовых обвинений в адрес Харви Вайнштейна. Имя одиозного продюсера фигурирует в одном из эпизодов, когда героиня Энистон слышит о его аресте по радио.

Из-за занятости на «Утреннем шоу» режиссер Мими Ледер отказалась от работы над «Хранителями» HBO.