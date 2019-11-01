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Постер к сериалу Утреннее шоу
Постер к сериалу Утреннее шоу
Постер к сериалу Утреннее шоу
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Утреннее шоу
Утреннее шоу (2019 - …) The Morning Show 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

«Утреннее шоу» — один из первых драматических сериалов от Apple TV+. Сюжет строится вокруг одного телеканала, сотрудник которого стал участником крупного скандала. Сам Митчелл отрицает то, что принуждал к связи своих коллег женщин, пользуясь высоким положением. Его коллега Алекс понимает, что настало ее время, и пока репутация программы в ее руках, она начинает диктовать руководству канала свои условия. В то же время у нее появляется новая коллега — настоящая журналистка, ратующая исключительно за правду, Брэдли Джексон.

Утреннее шоу - трейлер второго сезона
Утреннее шоу
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джей Карсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Карелл
Стив Карелл Mitch Kessler
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Alex Levy
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун Bradley Jackson
Билли Крудап
Билли Крудап Cory Ellison
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро Hannah Shoenfeld
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Утреннее шоу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Утреннее шоу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Утреннее шоу - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Утреннее шоу
Кадры из сериала
Интересные факты

Основой послужил одноименный бестселлер американского журналиста и ведущего канала CNN Брайана Стелтера.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун не только сыграли ключевые роли, но и выступили в качестве исполнительных продюсеров. При этом гонорары двух звезд за один эпизод составляли по два миллиона долларов без учета бонусов.

Энистон и Уизерспун уже доводилось работать на съемочной площадке «Друзей». В культовом ситкоме актрисы сыграли родных сестер.

Стоимость серии оценивается в 15 миллионов долларов, то есть столько же, сколько и в последнем сезоне «Игры престолов». Таким образом, первый сезон «Утреннего шоу» обошелся его создателям в 150 миллионов.

Предполагалось, что съемки второго сезона стартуют в феврале 2020 года. Но ввиду пандемии COVID-19 производство было приостановлено 14 марта и возобновилось лишь осенью.

«Утреннее шоу» — один из трех первых сериалов Apple TV+. 1 ноября 2019 года на новой стриминговой платформе также вышли шоу «Видеть» и «Ради всего человечества».

Образ Митча Кесслера в исполнении Стива Карелла частично основан на ведущем Today's Мэтте Лауэре, который обвинялся в домогательствах к женщинам и был уволен. В книге Ронина Фэрроу «Поймать и убить» также содержится интервью бывшей сотрудницы канала, утверждающей, что во время освещения Олимпиады Лауэр ее изнасиловал. Сам обвиняемый признал факт «романтических отношений», за которые извинился, но опроверг любые заявления о «нападении и насилии».

Концепция шоу радикально изменилась в связи с движением #MeToo, возникшем после массовых обвинений в адрес Харви Вайнштейна. Имя одиозного продюсера фигурирует в одном из эпизодов, когда героиня Энистон слышит о его аресте по радио.

Из-за занятости на «Утреннем шоу» режиссер Мими Ледер отказалась от работы над «Хранителями» HBO.

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