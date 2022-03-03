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Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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Дата рождения
4 марта 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Кэтрин О'Хара
Родилась 4 марта 1954 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кэтрин О'Хара
Аргайл
боевик
2023, Великобритания
0.0
Взрослые дети развода
комедия
2013, США
5.0
Люблю твою жену
комедия, мелодрама
2013, Канада
4.0
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
6.0
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный
2011, Франция
7.0
Киллеры
боевик, триллер, комедия
2010, США
7.0
Тэмпл Грандин
драма, биография
2010, США
8.0
Сказочный кот
анимация, приключения, комедия, семейный
2010, США
0.0
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