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Керри Вашингтон

Kerry Washington
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон Kerry Washington
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Дата рождения
31 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Керри Вашингтон

Родилась 31 января 1977 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Керри Вашингтон
Школа добра и зла
Школа добра и зла
боевик, драма, фэнтези 2022, США
0.0
Выпускной
Выпускной
мюзикл, драма, комедия 2020, США
5.0
Американский сын
Американский сын
драма 2019, США
5.0
Слушание
Слушание
биография, драма, исторический 2016, США
6.0
Мы - семья Пиплз
Мы - семья Пиплз
мелодрама, комедия 2013, США
5.0
Джанго освобожденный
Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.0
Тысяча слов
Тысяча слов
комедия, драма 2012, США
5.0
Детали
Детали
комедия 2011, США
6.0
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Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится Об этом поведал сценарист проекта Джеррод Кармайкл.
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21 июня 2022 13:38
Омар Си и Керри Вашингтон снимутся в экшен-триллере «Теневая сила» Артисты сыграют пару, которая спасается от группы киллеров.
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11 апреля 2022 16:46
Бен Кингсли и другие артисты получили роли в фильме Netflix «Школа добра и зла» В звездном фэнтези также сыграли Шарлиз Терон, Керри Вашингтон, Лоренс Фишберн и Роб Делани.
Написать
11 ноября 2021 15:30
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От Хелен Миррен до Ани Тейлор-Джой: самые яркие образы церемонии SAG Awards 2021 Премия прошла в необычном формате.
Написать
5 апреля 2021 10:53
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