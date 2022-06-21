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Керри Вашингтон
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Kerry Washington
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Керри Вашингтон
Kerry Washington
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Дата рождения
31 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Керри Вашингтон
Родилась 31 января 1977 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Керри Вашингтон
Школа добра и зла
боевик, драма, фэнтези
2022, США
0.0
Выпускной
мюзикл, драма, комедия
2020, США
5.0
Американский сын
драма
2019, США
5.0
Слушание
биография, драма, исторический
2016, США
6.0
Мы - семья Пиплз
мелодрама, комедия
2013, США
5.0
Джанго освобожденный
вестерн
2012, США
8.0
Тысяча слов
комедия, драма
2012, США
5.0
Детали
комедия
2011, США
6.0
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Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится
Об этом поведал сценарист проекта Джеррод Кармайкл.
Написать
21 июня 2022 13:38
Омар Си и Керри Вашингтон снимутся в экшен-триллере «Теневая сила»
Артисты сыграют пару, которая спасается от группы киллеров.
Написать
11 апреля 2022 16:46
Бен Кингсли и другие артисты получили роли в фильме Netflix «Школа добра и зла»
В звездном фэнтези также сыграли Шарлиз Терон, Керри Вашингтон, Лоренс Фишберн и Роб Делани.
Написать
11 ноября 2021 15:30
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От Хелен Миррен до Ани Тейлор-Джой: самые яркие образы церемонии SAG Awards 2021
Премия прошла в необычном формате.
Написать
5 апреля 2021 10:53
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