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Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Matt LeBlanc
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Мэтт ЛеБлан
Matt LeBlanc
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Дата рождения
25 июля 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ньютон, Массачусетс, США
Рост
177 см
Биография Мэтта ЛеБлана
Родился 25 июля, 1967 года. Ньютон, Массачусетс, США.
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Фильмография Мэтта ЛеБлана
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама
2021, США
9.0
Ангелы Чарли: Только вперед
криминал, боевик, комедия, приключения
2003, США
6.0
Ангелы Чарли
приключения, боевик, комедия
2000, США / Германия
7.0
Затерянные в космосе
боевик, приключения, семейный
1998, США
5.0
Эд
комедия, семейный, спорт
1996, США
2.0
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В России спецвыпуск «Друзей» доступен для просмотра в «Амедиатеке»
Также сервис добавит в свой каталог все десять сезонов популярного ситкома.
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28 мая 2021 15:45
15 новых фактов про сериал «Друзья», о которых мир узнал из долгожданного воссоединения
27 мая шесть известных актеров, благодаря которым сериал «Друзья» вот уже почти тридцать лет любят по всему миру, вновь собрались вместе. В специальном выпуске они трогательно обсуждали воспоминания, отвечали на вопросы и пускали слезу. Мы собрали в нашей подборке ранее неизвестные факты о популярном шоу, которыми поделились актеры и создатели.
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28 мая 2021 11:49
Критики благосклонно приняли спецвыпуск «Друзей»
Они отмечают чувство невероятной ностальгии, которое вызывает воссоединение.
Написать
27 мая 2021 13:47
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Звезда «Друзей» Мэтт ЛеБлан не общается с пожилым отцом уже 9 лет: «Из-за унизительного спора о деньгах»
Родитель видит звездного сына лишь по телевизору.
Написать
24 мая 2021 14:31
8 голливудских звезд, начинавших карьеру с фильмов для взрослых
Тоже опыт работы перед камерой – пусть и своеобразный.
Написать
26 ноября 2018 00:00
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