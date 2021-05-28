15 новых фактов про сериал «Друзья», о которых мир узнал из долгожданного воссоединения

27 мая шесть известных актеров, благодаря которым сериал «Друзья» вот уже почти тридцать лет любят по всему миру, вновь собрались вместе. В специальном выпуске они трогательно обсуждали воспоминания, отвечали на вопросы и пускали слезу. Мы собрали в нашей подборке ранее неизвестные факты о популярном шоу, которыми поделились актеры и создатели.