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Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Gaby Hoffmann
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Габи Хоффманн
Gaby Hoffmann
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Дата рождения
8 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Габи Хоффманн
Родилась 8 января 1982 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Габи Хоффманн
Камон Камон
драма
2021, США
8.0
Вероника Марс
драма, комедия, детектив
2014, США
8.0
Свой ребёнок
комедия, драма, мелодрама
2014, США
6.0
Дикая
драма, биография
2014, США
4.0
Кристал Фэйри
комедия
2013, Чили
6.0
Кристал Фэйри и волшебный кактус
драма, мелодрама, приключения
2013, Чили
6.0
Жизнь в военное время
комедия, драма
2009, США
4.0
Челси со льдом
документальный
2008, США
7.0
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Стали известны первые детали нового фильма с Хоакином Фениксом
Обладатель «Оскара» будет учиться общению с подростком-племянником.
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13 февраля 2020 16:09
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