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Мэгги Джилленхол

Maggie Gyllenhaal
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол Maggie Gyllenhaal
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Дата рождения
16 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
брат и сестра Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
состоят в браке
Биография Мэгги Джилленхол

Содержание:

Мэгги Джилленхол — Фильмы
Мэгги и Джейк Джилленхол
 - Мэгги Джилленхол — «Секретарша»
 - Мэгги Джилленхол — «Двойка»
Мэгги Джилленхол — Личная жизнь

Актриса Мэгги Джилленхол (имя при рождении — Маргалит Рут Джилленхол) родилась 16 ноября 1977 года в Нью-Йорке. Ее мать является сценаристкой Наоми Фонер, а отец режиссером и продюсером Стивеном Джилленхолом. Бабушка и дедушка актрисы по материнской линии были евреями из Латвии и России.

Мэгги училась в Колумбийском университете на кафедре английской литературы. Уже там она начала увлекаться театром. Какое-то время она обучалась в Лондонской Королевской академии драматического искусства. Получив степень бакалавра, она стала пробовать себя на сцене и в кино.

Мэгги Джилленхол — Фильмы

В начале карьеры, что пришлось на 90-е, Мэгги играла небольшие роли на экране. К числу ее ранних фильмов относятся такие, как «Водная страна», «Опасная женщина» и другие. В 2002 году выходит лента «Адаптация» в главной роли с Николасом Кейджем, где также сыграла Мэгги. Картина Спайка Джонса нашла отклик у критиков и зрителей, которые оценили и игру Джилленхол.

Затем последовала череда самых разных ролей в крупных и небольших проектов. Например, Мэгги Джилленхол можно увидеть в фильмах «Улыбка Моны Лизы», «Признания опасного человека», «Аферисты», «Доверься мужчине», «Париж, я люблю тебя» и «Персонаж».

В 2006 году Мэгги попала в амбициозный проект Кристофера Нолана «Темный рыцарь», где сыграла любовный интерес главного героя Брюса Уэйна по имени Рэйчел. В картине также сыграли Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Хит Леджер и другие.

Также Мэгги сыграла одну из главных ролей в британской картине «Без истерики» 2010 года вместе с Джонатаном Прайсом, Фелисити Джонс и Хью Дэнси.

В 2013 году выходит фильм «Фрэнк» с Майклом Фассбендером, где Мэгги сыграла роль участницы музыкальной группы, играющей на терменвоксе.

В 2018 году многие критики и зрители отметили выдающуюся игру Мэгги Джилленхол в фильме «Воспитательница», который был показан на «Сандэнсе» и кинофестивале в Торонто.

Мэгги и Джейк Джилленхол

Мэгги является старшей сестрой известного актера Джейка Джилленхола. В фильме «Донни Дарко» актеры даже сыграли брата и сестру.

Мэгги Джилленхол — «Секретарша»

Наибольшее признание актриса получила за роль в эротической картине «Секретарша», которая рассказывает историю Ли Холловэй, которая после долго отсутствия в родном городе устраивается там секретаршей к юристу по фамилии Грэй. Однако оказывается, что у девушки есть некоторые отклонения, которые начальник пытается решить своими методами. За эту роль Мэгги получила номинацию на «Золотой глобус».

Мэгги Джилленхол — «Двойка»

Мэгги Джилленхол сыграла одну из главных ролей в сериале «Двойка», который выходит в эфир с 2017 года. Действие телесериала развивается в 70-80-е годы прошлого столетия, а сюжет вращается вокруг внутренней кухни секс-индустрии на Манхэттене. Однако эпидемия СПИД, взволновавшая мир, а также другие глобальные проблемы вносят свою лепту в развитие бизнеса. Главную роль в «Двойке» исполнил известный актер Джеймс Франко, а Мэгги Джилленхол удостоилась номинации на «Золотой глобус». Кроме того, Мэгги выступает в качестве одного из продюсеров сериала.

Мэгги Джилленхол — Личная жизнь

Мэгги Джилленхол состоит в браке с актером Питером Сарсгаардом с 2009 года. У них двое дочерей: Рамона и Глория Рэй, родившиеся в 2006 и 2012 годах, соответственно.

Интересные факты о Мэгги Джилленхол

- По линии отца Мэгги Джилленхол является потомком шведского аристократического рода.

- Мэгги Джилленхол является политической активисткой и выступает за Демократическую партию. То же самое касается и ее брата Джейка.

- Мэгги Джилленхол активно занимается благотворительностью.

Фильмография Мэгги Джилленхол
Элвис
Элвис
драма, биография, мюзикл 2022, США
7.0
Незнакомая дочь
Незнакомая дочь
драма 2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
The Farnsworth House
драма 2019, США
0.0
Воспитательница
Воспитательница
драма 2018, США
6.0
Фрэнк
Фрэнк
комедия, драма, детектив 2014, Великобритания / Ирландия
7.0
Штурм Белого дома
Штурм Белого дома
драма, боевик 2013, США
7.0
Обучение полетам
Обучение полетам
драма 2012, США
6.0
Без истерики!
Без истерики!
комедия, мелодрама 2011, Германия / Франция / Великобритания
7.0
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Фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» стал главным триумфатором премии «Готэм» 2021 Картина победила в четырех из пяти номинаций. 
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30 ноября 2021 15:16
«Игра в кальмара» и «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол претендуют на кинопремию «Готэм» В этом году актерские категории объединили в одну. 
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22 октября 2021 16:22
Оливию Колман преследуют тревожащие воспоминания из давнего прошлого в трейлере фильма «Пропавшая дочь» Картина обзавелась датой релиза.
Написать
19 октября 2021 10:30
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Связи
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal
брат и сестра Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard
состоят в браке
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