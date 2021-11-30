Содержание:

Мэгги Джилленхол — Фильмы

Мэгги и Джейк Джилленхол

- Мэгги Джилленхол — «Секретарша»

- Мэгги Джилленхол — «Двойка»

Мэгги Джилленхол — Личная жизнь

Актриса Мэгги Джилленхол (имя при рождении — Маргалит Рут Джилленхол) родилась 16 ноября 1977 года в Нью-Йорке. Ее мать является сценаристкой Наоми Фонер, а отец режиссером и продюсером Стивеном Джилленхолом. Бабушка и дедушка актрисы по материнской линии были евреями из Латвии и России.

Мэгги училась в Колумбийском университете на кафедре английской литературы. Уже там она начала увлекаться театром. Какое-то время она обучалась в Лондонской Королевской академии драматического искусства. Получив степень бакалавра, она стала пробовать себя на сцене и в кино.

Мэгги Джилленхол — Фильмы

В начале карьеры, что пришлось на 90-е, Мэгги играла небольшие роли на экране. К числу ее ранних фильмов относятся такие, как «Водная страна», «Опасная женщина» и другие. В 2002 году выходит лента «Адаптация» в главной роли с Николасом Кейджем, где также сыграла Мэгги. Картина Спайка Джонса нашла отклик у критиков и зрителей, которые оценили и игру Джилленхол.

Затем последовала череда самых разных ролей в крупных и небольших проектов. Например, Мэгги Джилленхол можно увидеть в фильмах «Улыбка Моны Лизы», «Признания опасного человека», «Аферисты», «Доверься мужчине», «Париж, я люблю тебя» и «Персонаж».

В 2006 году Мэгги попала в амбициозный проект Кристофера Нолана «Темный рыцарь», где сыграла любовный интерес главного героя Брюса Уэйна по имени Рэйчел. В картине также сыграли Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Хит Леджер и другие.

Также Мэгги сыграла одну из главных ролей в британской картине «Без истерики» 2010 года вместе с Джонатаном Прайсом, Фелисити Джонс и Хью Дэнси.

В 2013 году выходит фильм «Фрэнк» с Майклом Фассбендером, где Мэгги сыграла роль участницы музыкальной группы, играющей на терменвоксе.

В 2018 году многие критики и зрители отметили выдающуюся игру Мэгги Джилленхол в фильме «Воспитательница», который был показан на «Сандэнсе» и кинофестивале в Торонто.

Мэгги и Джейк Джилленхол

Мэгги является старшей сестрой известного актера Джейка Джилленхола. В фильме «Донни Дарко» актеры даже сыграли брата и сестру.

Мэгги Джилленхол — «Секретарша»

Наибольшее признание актриса получила за роль в эротической картине «Секретарша», которая рассказывает историю Ли Холловэй, которая после долго отсутствия в родном городе устраивается там секретаршей к юристу по фамилии Грэй. Однако оказывается, что у девушки есть некоторые отклонения, которые начальник пытается решить своими методами. За эту роль Мэгги получила номинацию на «Золотой глобус».

Мэгги Джилленхол — «Двойка»

Мэгги Джилленхол сыграла одну из главных ролей в сериале «Двойка», который выходит в эфир с 2017 года. Действие телесериала развивается в 70-80-е годы прошлого столетия, а сюжет вращается вокруг внутренней кухни секс-индустрии на Манхэттене. Однако эпидемия СПИД, взволновавшая мир, а также другие глобальные проблемы вносят свою лепту в развитие бизнеса. Главную роль в «Двойке» исполнил известный актер Джеймс Франко, а Мэгги Джилленхол удостоилась номинации на «Золотой глобус». Кроме того, Мэгги выступает в качестве одного из продюсеров сериала.

Мэгги Джилленхол — Личная жизнь

Мэгги Джилленхол состоит в браке с актером Питером Сарсгаардом с 2009 года. У них двое дочерей: Рамона и Глория Рэй, родившиеся в 2006 и 2012 годах, соответственно.