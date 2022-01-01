Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алан Алда
Алан Алда
Alan Alda
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Алан Алда
Alan Alda
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 января 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Алан Алда
Родился 28 января 1936 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Алан Алда
Брачная история
драма, комедия
2019, США
7.0
Дальняя дорога
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Шпионский мост
драма, триллер
2015, США
7.0
St. James Place
триллер, драма
2015, США
7.0
Как украсть небоскреб
комедия, боевик
2011, США
7.0
Ничего, кроме правды
драма
2008, США
7.0
Воскрешая чемпиона
спорт, драма
2007, США
6.0
Безумный город
криминал, драма, триллер
1997, США
6.0
Все фильмы
Related video
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим