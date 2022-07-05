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Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Julia Louis-Dreyfus
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Джулия Луис-Дрейфус
Julia Louis-Dreyfus
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Дата рождения
13 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джулия Луис-Дрейфус
Родилась 13 января, 1961 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джулия Луис-Дрейфус
You people
комедия
2022, США
0.0
Под откос
драма, комедия
2019, США
4.0
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.0
Довольно слов
комедия
2013, США
7.0
Самолеты
анимация, семейный
2013, США
6.0
Приключения Флика
комедия, анимация, семейный
1998, США
7.0
Разбирая Гарри
комедия
1997, США
7.0
День отца
комедия, мелодрама
1997, США
5.0
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Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU
Эта героиня будет одной из ключевых фигур в предстоящих проектах студии Marvel.
Написать
5 июля 2022 14:15
Джулия Луис-Дрейфус снимется в комедии Николь Холофсенер «Бет и Дон»
В фильме проанализируют сложности семейной жизни.
Написать
27 октября 2021 15:18
Джулия Луис-Дрейфус присоединилась к Эдди Мерфи и Джоне Хиллу в новой комедии от Netflix
В фильме исследуют тему любви и семейных отношений глазами разных поколений.
Написать
28 сентября 2021 11:33
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