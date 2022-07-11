Дэмиэн Уотсин Льюис родился 11 февраля 1971 года в Лондоне. Семейное древо актера включает в себя имена виконтов, высокопоставленны военных и баронов. Позже актер скажет, что он – воспитанник среды, очень похожей на ту, в которой рос его персонаж Сомс из телесериала «Сага о Форсайтах» – экранизации одноименного романа Джона Голсуорси. Будучи подростком, Дэмиэн захотел связать свою жизнь с актёрской профессией. Окончив Итонский колледж, Дэмиэн поступил в престижную Гилдхоллскую школу музыки и драмы.

После завершения обучения актёр вступил в Королевскую Шекспировскую труппу. Дэмиэн дебютировал на телевидении в 1995 году, сыграв небольшую роль в сериале «Пуаро», а через два года появился на большом экране в фильме «Робинзон Крузо». Вскоре он привлек внимание режиссёра Стивена Спилберга, который видел игру Дэмиэна в спектакле «Гамлет». Он пригласил его на главную роль в сериал «Братья по оружию», вышедший в 2001 году. Эта роль принесла молодому актёру известность по обе стороны Атлантики.

С 2007 года Дэмиэн счастлив в браке с известной британской актрисой Хелен МакРори. У них есть двое детей.

В карьере талантливого актёра было много успешных работ. Он продолжает сниматься на телевидении и в кино, радуя своих многочисленных поклонников новыми яркими ролями. Дэмиэн активно участвует в разного рода благотворительных мероприятиях в Англии.