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Дэмиэн Льюис

Damian Lewis
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис Damian Lewis
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Дата рождения
11 февраля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
186 см
Биография Дэмиэна Льюиса

Дэмиэн Уотсин Льюис родился 11 февраля 1971 года в Лондоне. Семейное древо актера включает в себя имена виконтов, высокопоставленны военных и баронов. Позже актер скажет, что он – воспитанник среды, очень похожей на ту, в которой рос его персонаж Сомс из телесериала «Сага о Форсайтах» – экранизации одноименного романа Джона Голсуорси. Будучи подростком, Дэмиэн захотел связать свою жизнь с актёрской профессией. Окончив Итонский колледж, Дэмиэн поступил в престижную Гилдхоллскую школу музыки и драмы.

После завершения обучения актёр вступил в Королевскую Шекспировскую труппу. Дэмиэн дебютировал на телевидении в 1995 году, сыграв небольшую роль в сериале «Пуаро», а через  два года появился на большом экране в фильме «Робинзон Крузо». Вскоре он привлек внимание режиссёра Стивена Спилберга, который видел игру Дэмиэна в спектакле «Гамлет». Он пригласил его на главную роль в сериал «Братья по оружию», вышедший в 2001 году. Эта роль принесла молодому актёру известность по обе стороны Атлантики.

С 2007 года Дэмиэн счастлив в браке с известной британской актрисой Хелен МакРори. У них есть двое детей.

В карьере талантливого актёра было много успешных работ. Он продолжает сниматься на телевидении и в кино, радуя своих многочисленных поклонников новыми яркими ролями. Дэмиэн активно участвует в разного рода благотворительных мероприятиях в Англии.

Интересные факты о Дэмиэне Льюисе
  • Актёр — большой фанат английского футбольного клуба «Ливерпуль».
  • Его младший брат Гарет Льюис — кинорежиссёр.
  • За роль в сериале «Родина» актёр награжден «Золотым глобусом» и «Эмми».
  • Несмотря на то, что Дэмиэн — англичанин, он приобрел американский акцент, так как довольно часто снимается в американском кино и сериалах.
  • В 2014 году актёр был награжден Орденом Британской Империи за заслуги в драматургии.
  • Дэмиэн с супругой был приглашен в Белый Дом на торжественный ужин во время президентства Барака Обамы.
  • Актёр неплохо играет на гитаре и фортепиано.
  • Несмотря на то, что часто Дэмиэн играет психически неуравновешенных персонажей, в реальной жизни он обаятельный, приветливый и дружелюбный человек.
Фильмография Дэмиэна Льюиса
Лошадь мечты
Лошадь мечты
драма 2020, Великобритания
5.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Хозяева города
Хозяева города
драма 2019, Канада
4.0
8 подруг Оушена
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.0
Такой же предатель, как и мы
Такой же предатель, как и мы
триллер 2015, Великобритания
5.0
Королева пустыни
Королева пустыни
драма, биография 2015, США / Марокко
6.0
Тихий шторм
Тихий шторм
мелодрама, драма 2014, Великобритания
5.0
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
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Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер У фанатов всегда есть свои варианты актеров, которые бы идеально воплотили на экране полюбившихся героев.
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11 июля 2022 17:00
Появился первый кадр с Дэмиэном Льюисом и Гаем Пирсом из мини-сериала «Шпион среди друзей» История будет посвящена «великому предательству» агента советской разведки Кима Филби.
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3 ноября 2021 12:12
Гай Пирс и Дэмиэн Льюис исполнят ведущие роли в мини-сериале о Холодной войне «Шпион среди друзей» В центре сюжета окажется британский разведчик Ким Филби, тайно работающий на КГБ.
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7 октября 2021 12:20
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