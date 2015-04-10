Главный герой сериала «Сорвиголова» Мэтт Мердок в детстве попал в аварию и полностью лишился зрения, а отец, воспитавший мальчика, погиб от рук бандитов. Данное происшествие оставляет неизгладимый след в жизни Мэтта, и парень решает стать адвокатом, чтобы восстановить справедливость. Однако в ходе учебы студент юридического осознает, что не всего можно добиться, следуя букве закона. Он надевает маску и по ночам становится Дьяволом Адской Кухни. На его пути будут встречаться противники, которых можно будет победить, только задействовав свой адвокатский опыт и умения мстителя в маске.