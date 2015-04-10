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Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Постер к сериалу Сорвиголова
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
13 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Сорвиголова
Сорвиголова (2015 - 2018) Marvel's Daredevil 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 35 часов 45 минут
О чем сериал

Главный герой сериала «Сорвиголова» Мэтт Мердок в детстве попал в аварию и полностью лишился зрения, а отец, воспитавший мальчика, погиб от рук бандитов. Данное происшествие оставляет неизгладимый след в жизни Мэтта, и парень решает стать адвокатом, чтобы восстановить справедливость. Однако в ходе учебы студент юридического осознает, что не всего можно добиться, следуя букве закона. Он надевает маску и по ночам становится Дьяволом Адской Кухни. На его пути будут встречаться противники, которых можно будет победить, только задействовав свой адвокатский опыт и умения мстителя в маске. 

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дрю Годдард
Дрю Годдард
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Розарио Доусон
Розарио Доусон Claire Temple
Элоди Юнг
Элоди Юнг Elektra Natchios
Джон Бернтал
Джон Бернтал Frank Castle / The Punisher
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио Wilson Fisk / The Kingpin
Айелет Зурер
Айелет Зурер Vanessa Marianna
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сорвиголова - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Сорвиголова - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Сорвиголова - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
По данным СМИ, студия Marvel готовит перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
По данным СМИ, студия Marvel готовит перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Слушать саундтрек сериала Сорвиголова
Кадры из сериала
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