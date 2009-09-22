Сериал «Хорошая жена» – это детективно-драматическая история о любящей супруге и заботливой матери, которой приходится взвалить на свои плечи все семейные дела после ареста супруга. Прокурора штата отправляют за решетку из-за публичного секс-скандала. Его жене Алисии предстоит не только спасти семью, но и вернуться к своей карьере адвоката. Раз за разом она берется за самые сложные и громкие судебные дела, чтобы очистить свое доброе имя и помочь другим людям пережить похожие критические ситуации.