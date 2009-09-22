Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Двойной обман Мадлен Коллинз" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Смотреть за 1
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Постер к сериалу Хорошая жена
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
15 постеров
Смотреть за 1
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Хорошая жена

Хорошая жена (2009 - 2016)

The Good Wife 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 111 часов 48 минут
Смотреть за 1
О чем сериал

Сериал «Хорошая жена» – это детективно-драматическая история о любящей супруге и заботливой матери, которой приходится взвалить на свои плечи все семейные дела после ареста супруга. Прокурора штата отправляют за решетку из-за публичного секс-скандала. Его жене Алисии предстоит не только спасти семью, но и вернуться к своей карьере адвоката. Раз за разом она берется за самые сложные и громкие судебные дела, чтобы очистить свое доброе имя и помочь другим людям пережить похожие критические ситуации.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Michelle King
Robert King
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган Jason Crouse
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис Alicia Florrick
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Finn Polmar
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби Kalinda Sharma
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хорошая жена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 23 эпизода
 
Хорошая жена - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 23 эпизода
 
Хорошая жена - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 22 эпизода
 
Хорошая жена - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 22 эпизода
 
Хорошая жена - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 22 эпизода
 
Хорошая жена - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 22 эпизода
 
Хорошая жена - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Приложение киноафиши