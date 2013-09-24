«Агенты «Щ.И.Т.» — многосерийный проект, действие которого разворачивается в вымышленной вселенной Marvel. Центральным персонажем является агент Колсон, чья жизнь прервалась в «Мстителях». Он по-прежнему занимается расследованием загадочных происшествий и создает собственную небольшую команду отлично обученных агентов, которым без труда удается распутывать странные дела. В составе команды Колсона — шпион Грант Уорд, прекрасный боец Мелинда Мэй, ученые Лео Фитц и Джемма Симмонс, а также девушка-хакер по имени Скай.