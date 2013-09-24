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Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Постер к сериалу Агенты «Щ.И.Т.»
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
15 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.»
Агенты «Щ.И.Т.» (2013 - 2020) Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 12+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 136 часов 0 минут
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О чем сериал

«Агенты «Щ.И.Т.» — многосерийный проект, действие которого разворачивается в вымышленной вселенной Marvel. Центральным персонажем является агент Колсон, чья жизнь прервалась в «Мстителях». Он по-прежнему занимается расследованием загадочных происшествий и создает собственную небольшую команду отлично обученных агентов, которым без труда удается распутывать странные дела. В составе команды Колсона — шпион Грант Уорд, прекрасный боец Мелинда Мэй, ученые Лео Фитц и Джемма Симмонс, а также девушка-хакер по имени Скай.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джосс Уидон
Джосс Уидон
Джед Уидон
Джед Уидон
Maurissa Tancharoen
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Эдрианн Палики
Эдрианн Палики Bobbi Morse / Mockingbird
Рут Негга
Рут Негга
Кларк Грегг
Кларк Грегг Phil Coulson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 13 эпизодов
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Агенты «Щ.И.Т.»
Кадры из сериала
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