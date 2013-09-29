Сериал «Мастера секса» – это мелодрама о первом в истории серьезном исследователе сексуальной жизни человека. Доктор Уильям Мастерс уже много лет успешно занимается акушерством и гинекологией. Но его мечта – пойти дальше и провести собственное исследование. Он готов поднять «неудобные» вопросы, снять табу и открыто обсудить с людьми их сексуальность. Вот только проректор его университета оказывается не в восторге от этой идеи и прогоняет сотрудника. Он открывает свой офис и нанимает секретаршу Вирджинию.