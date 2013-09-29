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Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Постер к сериалу Мастера секса
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
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8 постеров
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Мастера секса

Мастера секса (2013 - 2016)

Masters of Sex 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 34 часа 30 минут
О чем сериал

Сериал «Мастера секса» – это мелодрама о первом в истории серьезном исследователе сексуальной жизни человека. Доктор Уильям Мастерс уже много лет успешно занимается акушерством и гинекологией. Но его мечта – пойти дальше и провести собственное исследование. Он готов поднять «неудобные» вопросы, снять табу и открыто обсудить с людьми их сексуальность. Вот только проректор его университета оказывается не в восторге от этой идеи и прогоняет сотрудника. Он открывает свой офис и нанимает секретаршу Вирджинию.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Michelle Ashford
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Virginia E. Johnson
Тедди Сирс
Тедди Сирс Dr. Austin Langham
Кэйтлин Фицджералд
Кэйтлин Фицджералд Libby Masters
Аннали Эшфорд
Аннали Эшфорд Betty DiMello
Майкл Шин
Майкл Шин Dr. William H. Masters
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мастера секса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 12 эпизодов
 
Мастера секса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 12 эпизодов
 
Мастера секса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 12 эпизодов
 
Мастера секса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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