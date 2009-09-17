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Постер к сериалу Сообщество
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.5
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1 постер
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Сообщество
Сообщество (2009 - 2015) Community 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 45 часов 50 минут
О чем сериал

«Сообщество» — многосерийное комедийное шоу, выходящее на американском телеканале NBC. Сюжет разворачивается вокруг учеников общественного колледжа, изучающих испанский. Правда, это место под названием «Гриндейл» мало способствует получению знаний и скорее даже вредит. Герои представляют собой не самых типичных студентов: среди них есть пенсионер, домохозяйка, разведенка и самовлюбленный эгоист. В сериале есть множество отсылок к поп-культуре, а отдельные эпизоды пародируют популярные фильмы и сериалы.

Сообщество - трейлер
Сообщество
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэн Хармон
Дэн Хармон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кен Джонг
Кен Джонг Señor Ben Chang
Чеви Чейз
Чеви Чейз Pierce Hawthorne
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл Jeff Winger
Элисон Бри
Элисон Бри Annie Edison
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс Britta Perry
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сообщество - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 25 эпизодов
 
Сообщество - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 24 эпизода
 
Сообщество - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 22 эпизода
 
Сообщество - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 13 эпизодов
 
Сообщество - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 13 эпизодов
 
Сообщество - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Сообщество
Кадры из сериала
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