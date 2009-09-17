«Сообщество» — многосерийное комедийное шоу, выходящее на американском телеканале NBC. Сюжет разворачивается вокруг учеников общественного колледжа, изучающих испанский. Правда, это место под названием «Гриндейл» мало способствует получению знаний и скорее даже вредит. Герои представляют собой не самых типичных студентов: среди них есть пенсионер, домохозяйка, разведенка и самовлюбленный эгоист. В сериале есть множество отсылок к поп-культуре, а отдельные эпизоды пародируют популярные фильмы и сериалы.