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Мэл Брукс
Мэл Брукс
Mel Brooks
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Мэл Брукс
Mel Brooks
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Дата рождения
28 июня 1926
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Бруклин, США
Биография Мэл Брукс
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Фильмография Мэл Брукс
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
7.0
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия
2015, США
7.0
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Робин Гуд: Мужчины в трико
мюзикл, комедия, мелодрама, приключения
1993, США
6.0
Космические яйца
приключения, комедия, фантастика
1987, США
7.0
Сверкающие седла
комедия, вестерн
1974, США
7.0
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Hulu и Мэл Брукс выпустят продолжение комедии «Всемирная история»
Это будет сериал из восьми эпизодов, в котором в пародийной форме осветят значимые события мировой истории.
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19 октября 2021 13:35
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