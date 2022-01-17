Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Анна Кламски

Анна Кламски

Anna Chlumsky
Анна Кламски
Анна Кламски Anna Chlumsky
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
157 см
Биография Анны Кламски

Родилась 3 декабря 1980 года. Чикаго, Иллинойс, США.

Фильмография Анны Кламски
Хала
Хала
драма 2019, США
5.0
Конец тура
Конец тура
драма 2015, США
6.0
В петле
В петле
комедия 2009, Великобритания
7.0
Хороший парень
Хороший парень
комедия, мелодрама 2009, США
6.0
Кровавая машина
Кровавая машина
ужасы, комедия 2007, США
5.0
Моя девочка
Моя девочка
мелодрама, семейный 1991, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дерзкая самозванка рассказывает свою нетривиальную историю в новом трейлере сериала «Изобретая Анну» Телепроект со звездой «Озарка» выйдет на Netflix уже в следующем месяце.
Написать
17 января 2022 11:26
Netflix выпустил первый тизер сериала «Изобретая Анну» о девушке-самозванке, проникнувшей в высшее общество Сюжет основан на реальных событиях.
Написать
23 ноября 2021 12:08
Новый сериал Шонды Раймс «Изобретая Анну» выйдет на Netflix в феврале Главной героиней станет русская мошенница в исполнении Джулии Гарнер.
Написать
3 ноября 2021 12:44
Все новости
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши