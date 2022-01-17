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Анна Кламски
Анна Кламски
Anna Chlumsky
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Анна Кламски
Anna Chlumsky
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Дата рождения
3 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
157 см
Биография Анны Кламски
Родилась 3 декабря 1980 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Анны Кламски
Хала
драма
2019, США
5.0
Конец тура
драма
2015, США
6.0
В петле
комедия
2009, Великобритания
7.0
Хороший парень
комедия, мелодрама
2009, США
6.0
Кровавая машина
ужасы, комедия
2007, США
5.0
Моя девочка
мелодрама, семейный
1991, США
7.0
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