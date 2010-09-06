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Постер сериала Обычное шоу
Постер сериала Обычное шоу
Постер сериала Обычное шоу
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Обычное шоу

Обычное шоу (2010 - 2017)

Regular Show 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Cartoon Network
Продолжительность сериала 61 час 30 минут

О чем сериал

Это история о приключениях двух 23-летних друзей-шалопаев — голубой сойки по прозвищу Мордекай и енота Ригби. Главные герои работают смотрителями в парке, они изо дня в день халтурят и изобретают различные развлечения. Эти ребята не могут ни секунды провести без дела, что порой приводит к непредсказуемым (и сюрреалистическим) последствиям. Им нередко приходится объясняться со своим начальником Бенсоном (живым автоматом со жвачкой), но при помощи мудрого йети Скипса почти все трудности удается решить.

Обычное шоу - трейлер первого сезона
Обычное шоу  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Али Хиллис
Али Хиллис
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Дж.Дж. Куинтел
Стивен Блум
Стивен Блум
Janie Haddad Tompkins
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Обычное шоу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 28 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 39 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 37 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 37 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 28 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 36 эпизодов
 
Обычное шоу - Сезон 8: Обычное шоу в космосе / Season 8: Regular Show in Space Сезон 8: Обычное шоу в космосе / Season 8: Regular Show in Space
2016, 29 эпизодов
 
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