Это история о приключениях двух 23-летних друзей-шалопаев — голубой сойки по прозвищу Мордекай и енота Ригби. Главные герои работают смотрителями в парке, они изо дня в день халтурят и изобретают различные развлечения. Эти ребята не могут ни секунды провести без дела, что порой приводит к непредсказуемым (и сюрреалистическим) последствиям. Им нередко приходится объясняться со своим начальником Бенсоном (живым автоматом со жвачкой), но при помощи мудрого йети Скипса почти все трудности удается решить.