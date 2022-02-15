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Кристин Барански
Кристин Барански
Christine Baranski
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Кристин Барански
Christine Baranski
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Дата рождения
2 мая 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Баффало, Нью-Йорк, США
Рост
174 см
Биография Кристин Барански
Родилась 2 мая 1952 года. Баффало, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кристин Барански
Dolly Parton's Christmas on the Square
мюзикл
2020, США
5.0
Mamma Mia 2
мюзикл
2018, США
7.0
Очень плохие мамочки 2
комедия
2017, США
6.0
Махни крылом!
анимация, семейный
2014, Франция
6.0
Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл
2014, США
5.0
Охотник за головами
комедия, мелодрама, боевик
2010, США
7.0
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.0
Бонневиль
драма, комедия
2006, США
6.0
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