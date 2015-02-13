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Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Постер к сериалу Босх
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
11 постеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Босх
Босх (2014 - …) Bosch 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 57 часов 48 минут
О чем сериал

История вращается вокруг детектива по имени Гарри Босх, который днем и ночью работает в полиции на благо жителей Лос-Анджелеса. Герой живет своей работой и готов расследовать непростые дела даже в свой заслуженный выходной. Помимо любимого дела у Босха есть пятнадцатилетняя дочь, а также бывшая жена, которая строит отношения уже с другим человеком. У каждого копа бывает дело всей жизни, тайну которого он безудержно хочет разгадать. Гарри же полностью сосредоточен на таинственном убийстве мальчика, не дающем ему покоя.

Босх - трейлер седьмого сезона
Босх
трейлер седьмого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Deputy Chief Irvin Irving
Мими Роджерс
Мими Роджерс Honey "Money" Chandler
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон Dr. Guyot
Сара Кларк
Сара Кларк Eleanor Wish
Трой Эванс
Трой Эванс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Босх - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Босх - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Босх - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Босх - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Босх - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 10 эпизодов
 
Босх - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 10 эпизодов
 
Босх - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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