История вращается вокруг детектива по имени Гарри Босх, который днем и ночью работает в полиции на благо жителей Лос-Анджелеса. Герой живет своей работой и готов расследовать непростые дела даже в свой заслуженный выходной. Помимо любимого дела у Босха есть пятнадцатилетняя дочь, а также бывшая жена, которая строит отношения уже с другим человеком. У каждого копа бывает дело всей жизни, тайну которого он безудержно хочет разгадать. Гарри же полностью сосредоточен на таинственном убийстве мальчика, не дающем ему покоя.