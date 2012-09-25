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Постер к сериалу Проект Минди
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Проект Минди
Проект Минди (2012 - 2017) The Mindy Project 12+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 58 часов 30 минут
О чем сериал

«Проект Минди» — многосерийное комедийное шоу, производством которого занимался телеканал FOX. Создательницей сериала и исполнительницей главной роли выступила индийская актриса и сценаристка Минди Кейлинг. Главная героиня — перспективный врач, её уважают коллеги и близкие. Однако она упорно не может найти своего идеального мужчину, в основном, конечно же, из-за работы. По словам самой Кейлинг, прообразом главной героини является ее мать, которая большую часть жизни провела в больнице, работая акушером.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Крис Мессина
Крис Мессина Dr. Danny Castellano
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц Morgan Tookers
Адам Палли
Адам Палли Dr. Peter Prentice
Бет Грант
Бет Грант Beverly Janoszewski
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски Dr. Marc Shulman
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Проект Минди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 24 эпизода
 
Проект Минди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 22 эпизода
 
Проект Минди - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 21 эпизод
 
Проект Минди - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 26 эпизодов
 
Проект Минди - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 14 эпизодов
 
Проект Минди - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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