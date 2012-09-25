«Проект Минди» — многосерийное комедийное шоу, производством которого занимался телеканал FOX. Создательницей сериала и исполнительницей главной роли выступила индийская актриса и сценаристка Минди Кейлинг. Главная героиня — перспективный врач, её уважают коллеги и близкие. Однако она упорно не может найти своего идеального мужчину, в основном, конечно же, из-за работы. По словам самой Кейлинг, прообразом главной героини является ее мать, которая большую часть жизни провела в больнице, работая акушером.