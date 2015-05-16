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В блюзе только Бесси В блюзе только Бесси
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Bessie

В блюзе только Бесси, 2015

2015 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бесси Смит – молодая певица из Теннесси. После смерти родителей, Уильяма и Лоры, она и ее братья и сестры остались сиротами. Жестокость их старшей сестры Виолы превращает детство Бесси в кошмар. Она и ее брат Кларенс хотят работать на местных шоу водевилей. Сценические амбиции Бесси уничтожают продюсеры, которые не хотят брать в свои шоу темнокожих женщин. Бесси пробирается к поезду исполнительницы Ма Рейни и просит взять ее на свое шоу. Ма Рейни берет Бесси под свое крыло и помогает ей развивать свои способности, пока популярность Бесси не заставит двух женщин расстаться. Тогда Бесси покидает Кларенса, чтобы начать свою карьеру…

  • В сцене топлес с Куин Латифой перед зеркалом показана ее настоящая грудь: дублер для этой сцены не использовался.
  • Изначально Мо'Нике предложили роль Виолы, но она отказалась, потому что ранее уже играла такого персонажа. Читая сценарий, актриса влюбилась в образ Ма Рейни, и она согласилась на участие при условии, что сможет сыграть этого персонажа.
  • Чарльз С. Даттон, играющий Па Рейни, дебютировал на Бродвее в 1984 году в пьесе Августа Уилсона «Черное дно Ма Рейни».
  • Черновой вариант сценария был написан сценаристом Хортоном Футом еще в то время, когда Columbia Pictures должна была продюсировать фильм, но проект умер, когда студия оказалась втянутой в финансовые скандалы. После смерти Хортона Фута в 2009 году права на сценарий и фильм стали собственностью его дочери, актрисы Халли Фут, которая передала их HBO. Таким образом, фильм создавался почти 22 года.

История легендарной блюз-исполнительницы Бесси Смит, которая поднялась к славе в 1920-30-х годах.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 16 мая 2015
Премьера в мире 16 мая 2015
Возраст 18+
Режиссер
Ди Риис
В ролях
Куин Латифа
Куин Латифа
Камрин Джонсон
Тори Киттлз
Тори Киттлз
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Майк Эппс
Майк Эппс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В блюзе только Бесси 3 постера
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В блюзе только Бесси
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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