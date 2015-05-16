В блюзе только Бесси, 2015

Бесси Смит – молодая певица из Теннесси. После смерти родителей, Уильяма и Лоры, она и ее братья и сестры остались сиротами. Жестокость их старшей сестры Виолы превращает детство Бесси в кошмар. Она и ее брат Кларенс хотят работать на местных шоу водевилей. Сценические амбиции Бесси уничтожают продюсеры, которые не хотят брать в свои шоу темнокожих женщин. Бесси пробирается к поезду исполнительницы Ма Рейни и просит взять ее на свое шоу. Ма Рейни берет Бесси под свое крыло и помогает ей развивать свои способности, пока популярность Бесси не заставит двух женщин расстаться. Тогда Бесси покидает Кларенса, чтобы начать свою карьеру…