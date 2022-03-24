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Кэти Бейтс

Kathy Bates
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Kathy Bates
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Дата рождения
28 июня 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Мемфис, Теннесси, США
Рост
160 см
Биография Кэти Бейтс

Кэти Дойл Бейтс появилась на свет 28 июня 1948 года в американском городе Мемфисе, расположенном в штате Теннеси. Ее отец Лэнгдон занимался инженерным делом, а мама Берти Талбот вела хозяйство. Предками Кэти были ирландцы, которые несколько столетий назад переехали в Соединенные Штаты Америки.

Кэти росла артистичным ребенком, с ранних лет увлекалась театром и активно участвовала в самодеятельности школы White Station в родном городе. Получив базовое образование, она стала студенткой техасского Южного методистского университета, откуда в 1969 году вышла бакалавром театрального искусства. После выпуска Бейтс поехала за славой в Нью-Йорк.

Первое время ей приходилось непросто: с работой в театре и кино не везло, и в какой-то период Кэти даже сомневалась, правильную ли стезю она избрала. Лишь в начале 1980-х Кэтлин выпал счастливый билет – ее пригласили на Бродвей. А уже через три года актерской карьеры Бейтс была заявлена в качестве номинанта на театральную премию «Тони» за роль в постановке «Ночная мать». Интересно, что Кэти стала востребованной актрисой уже в зрелом возрасте.

Кинодебют Бейтс состоялся еще в 1971 году, когда она появилась в ленте «Отрыв», режиссером которой выступил Милош Форман. Затем у Кэти не было предложений в течение семи лет. Позже она стала мелькать в эпизодах многосерийных проектов. В 1998 году Кэти утвердили на роль в картине «Титаник», где она исполнила роль аристократки Молли Браун. Этот образ принес ей ряд номинаций на престижные премии.

В 1991 году Бейтс связала себя супружескими узами с актером Тони Камписи, но спустя шесть лет звездная пара развелась. Бейтс увлекается живописью, а также пробует себя в качестве детской писательницы. Она мечтает выпустить книгу сказок и наполнить ее собственными иллюстрациями. Актриса состоит в тесной дружбе с актерами Адамом Сэндлером, Джеком Николсоном, Элизабет Перкинс, Мэрил Стрип и многими другими.

Интересные факты о Кэти Бейтс
  • Прадедушка Кэтлин являлся личным врачом Эндрю Джексона – седьмого президента США.
  • Первое время после переезда в Нью-Йорк у Кэти не было работы в театре и кино, и будущая актриса служила курьером в ресторане и кассиром в магазине.
  • Бейтс впервые вышла на сцену Бродвея спустя целых десять лет после переезда в Нью-Йорк.
  • Первая киноработа Кэти в картине «Отрыв» получила негативные отзывы критиков и была названа неудачным дебютом. Отчасти из-за этого на несколько лет Бейтс осталась без работы в сфере киноиндустрии.
  • В 1998 году в качестве актрис проявили себя и две старшие сестры Бэйтс – Патриция и Мэри. Они снялись в эпизоде картины «Основные цвета».
  • Драматург Терренс МакНэлли написал образ центральной героини в спектакле «Фрэнки и Джонни в Клэр де Лун» специально для Кэтлин.
  • В 1976 году Кэтлин пробовалась на роль Джанет Вуд в многосерийный проект «Трое – это компания». По словам Бейтс, она рада, что роль досталась не ей, поскольку ощущала, что это не ее персонаж.
  • Кэти попала в список Американского института киноискусства «100 лучших героев и злодеев», опубликованный в 2003 году, за воплощение образа Энни Уилкс в кинокартине «Мизери».
Фильмография Кэти Бейтс
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.0
В погоне за Бонни и Клайдом
В погоне за Бонни и Клайдом
триллер, драма, криминал, детектив 2019, США
6.0
По половому признаку
По половому признаку
драма, биография 2018, США
7.0
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
драма 2018, США
7.0
Бегущая от реальности
Бегущая от реальности
триллер, драма, детектив 2016, США
5.0
Плохой Санта 2
Плохой Санта 2
комедия 2016, США
5.0
Великолепная Гилли Хопкинс
Великолепная Гилли Хопкинс
драма, комедия 2015, США
6.0
Тэмми
Тэмми
комедия 2014, США
6.0
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7 актрис, которые преуспели в карьере после сорока Редакция Киноафиши собрала семь вдохновляющих примеров женщин, которые построили свою карьеру после сорока лет.
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24 марта 2022 21:22
Кэти Бейтс, Джон Малкович и Льюис Пуллман сыграют в фильме о матери писателя Джона Кеннеди Тула Снимет ленту постановщик комедии «Обещать — не значит жениться».
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20 января 2022 10:59
Джон Сина и Кэти Бейтс сыграют с Брайаном Коксом и Джоди Тернер-Смит в триллере о президентских выборах Бывший рестлер и оскароносная актриса исполнят роли кандидатов в президенты.
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27 сентября 2021 13:34
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