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Джоан Кьюсак

Joan Cusack
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак Joan Cusack
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Дата рождения
11 октября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Джоан Кьюсак

Джоан Кьюсак родилась 11 октября 1962 года в США, в Нью-Йорке. Детство будущая актриса провела в городе Эванстоне, штат Иллинойс. Мать – Нэнси Кьюсак – была учительницей математики, а отец – Дик Кьюсак – успешным актером и режиссером. У Джоан есть два брата и две сестры. Все они актеры. Наиболее известным стал ее брат Джон Кьюсак. С детства она была творческой натурой, увлекалась литературой, театром и кино.

Джоан – выпускница университета Висконсина. Параллельно с обучением она занималась в театральной студии. Там она развивала свой талант, наиболее удавались ей комедийные роли.

Джоан стала широко известной в 23 года, благодаря участию в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», где она играла роль социально неадаптированной девушки, а также иногда пародировала известных личностей. Интересно, что большинство режиссеров на протяжении всей её карьеры предлагали ей второстепенные роли. Но, несмотря на это, она смогла стать успешной актрисой. Джоан получила призвание и любовь зрителей именно за второстепенные роли. За роль второго плана в фильме «Деловая женщина», вышедший в 1988 году, актриса была впервые номинирована на премию «Оскар».

В 1993 году Джоан вышла замуж за юриста Ричарда Бёрка в 1993 году и родила ему двух сыновей.

На сегодняшний день актриса снялась более чем в шестидесяти фильмах и по-прежнему продолжает сниматься. Больше всего ролей у Джоан в комедиях и семейном кино. Также она много работала над озвучиванием мультфильмов, самый известный из них – «История игрушек».

Интересные факты о Джоан Кьюсак
  • Получила премию «Эмми» в 2015 году за роль в сериале «Бесстыжие», на которую была номинирована 5 раз;
  • Появилась вместе со своим братом Джоном Кьюсаком в 11 фильмах;
  • По сценарию Джоан Кьюсак снят фильм «Кабинет доктора Рамиреса» (1991 г.);
  • С 2011 года Джоан Кьюсак владеет магазином «Джуди Максвелл Хоум», названным в честь ее любимой героини Барбары Стрейзанд из фильма «В чем дело, Док?»;
  • В 2003 году Джоан вместе со своим братом Джоном и другими актерами подписали петицию против войны в Ираке;
  • Несмотря на свою уверенность на сцене и природное обаяние, актриса признавалась, что в обычной жизни очень застенчива;
  • С партнёром по сериалу «Бесстыжие» Уильямом Х. Мэйси актриса знакома ещё с детства. Он был другом её отца.
Фильмография Джоан Кьюсак
История игрушек 4
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.0
Пусть идёт снег
Пусть идёт снег
мелодрама, комедия 2019, США
5.0
Клаус
Клаус
анимация, семейный, комедия, приключения 2019, Испания / Великобритания
8.0
Магазин единорогов
Магазин единорогов
комедия 2017, США
5.0
Хватай и беги
Хватай и беги
ужасы, комедия 2016, США
5.0
Конец тура
Конец тура
драма 2015, США
6.0
Добро пожаловать ко мне
Добро пожаловать ко мне
драма, комедия 2014, США
5.0
Тайна красной планеты 3D
Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.0
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Фотографии Джоан Кьюсак Все фотографии
Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак, Бесстыжие Джоан Кьюсак, Игра по-крупному
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