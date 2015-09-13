Джоан Кьюсак родилась 11 октября 1962 года в США, в Нью-Йорке. Детство будущая актриса провела в городе Эванстоне, штат Иллинойс. Мать – Нэнси Кьюсак – была учительницей математики, а отец – Дик Кьюсак – успешным актером и режиссером. У Джоан есть два брата и две сестры. Все они актеры. Наиболее известным стал ее брат Джон Кьюсак. С детства она была творческой натурой, увлекалась литературой, театром и кино.

Джоан – выпускница университета Висконсина. Параллельно с обучением она занималась в театральной студии. Там она развивала свой талант, наиболее удавались ей комедийные роли.

Джоан стала широко известной в 23 года, благодаря участию в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», где она играла роль социально неадаптированной девушки, а также иногда пародировала известных личностей. Интересно, что большинство режиссеров на протяжении всей её карьеры предлагали ей второстепенные роли. Но, несмотря на это, она смогла стать успешной актрисой. Джоан получила призвание и любовь зрителей именно за второстепенные роли. За роль второго плана в фильме «Деловая женщина», вышедший в 1988 году, актриса была впервые номинирована на премию «Оскар».

В 1993 году Джоан вышла замуж за юриста Ричарда Бёрка в 1993 году и родила ему двух сыновей.

На сегодняшний день актриса снялась более чем в шестидесяти фильмах и по-прежнему продолжает сниматься. Больше всего ролей у Джоан в комедиях и семейном кино. Также она много работала над озвучиванием мультфильмов, самый известный из них – «История игрушек».