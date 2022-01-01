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Алан Камминг
Алан Камминг
Alan Cumming
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Алан Камминг
Alan Cumming
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Дата рождения
27 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Аберфелди, Шотландия, Великобритания
Рост
176 см
Биография Алана Камминга
Родился 27 января 1965 года. Аберфелди, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Алана Камминга
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.0
Битва полов
комедия, спорт, биография
2017, США
6.0
Странные чары
анимация, мюзикл
2015, США
6.0
Смурфики 2
анимация, фэнтези, семейный, комедия
2013, США
5.0
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
анимация, комедия, семейный, короткометражный
2013, США
6.0
Пушистые против Зубастых 3D
приключения, анимация, семейный
2012, США / Корея
6.0
Дали 3D
драма, биография
2012, Германия / Австралия
0.0
Сейчас или никогда
драма
2012, США
7.0
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