«Парки и зоны отдыха» – это популярный американский ситком, снятый в жанре псевдодокументалистики. Создателями сериала являются Грег Дэниелс и Майкл Шур, благодаря которым мы уже любим очень похожий по стилю «Офис». На этот раз в центре сюжета находятся сотрудники департамента парков и зон отдыха несуществующего городка Пауни в штате Индиана. Главная героиня – Лесли Ноуп – за 6 лет так и не потеряла оптимизма насчет своей работы и мечтает однажды стать президентом США. В то время как ее начальник уверен, что правительство лишь трата денег налогоплательщиков. Также в ее команде пессимистичный стажер Эйприл, глуповатый Энди, равнодушный Томми и подруга-медсестра Энн. Сериал неоднократно становился лауреатом престижных премий.