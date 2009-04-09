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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.6
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1 постер
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.6
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Киноафиша Сериалы Парки и зоны отдыха
Парки и зоны отдыха (2009 - 2020) Parks and Recreation 12+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 21 минута
Телеканал NBC
Продолжительность 44 часа 6 минут
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О чем сериал

«Парки и зоны отдыха» – это популярный американский ситком, снятый в жанре псевдодокументалистики. Создателями сериала являются Грег Дэниелс и Майкл Шур, благодаря которым мы уже любим очень похожий по стилю «Офис». На этот раз в центре сюжета находятся сотрудники департамента парков и зон отдыха несуществующего городка Пауни в штате Индиана. Главная героиня – Лесли Ноуп – за 6 лет так и не потеряла оптимизма насчет своей работы и мечтает однажды стать президентом США. В то время как ее начальник уверен, что правительство лишь трата денег налогоплательщиков. Также в ее команде пессимистичный стажер Эйприл, глуповатый Энди, равнодушный Томми и подруга-медсестра Энн. Сериал неоднократно становился лауреатом престижных премий.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Грег Дэниелс
Майкл Шур
Майкл Шур
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эми Полер
Эми Полер Leslie Knope
Крис Пратт
Крис Пратт Andy Dwyer
Адам Скотт
Адам Скотт Ben Wyatt
Ник Офферман
Ник Офферман Ron Swanson
Рашида Джонс
Рашида Джонс Ann Perkins
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Парки и зоны отдыха - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 6 эпизодов
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 24 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 16 эпизодов
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 22 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 22 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 22 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 14 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Парки и зоны отдыха
Кадры из сериала
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