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Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Постер сериала В Филадельфии всегда солнечно
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
18 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы В Филадельфии всегда солнечно

В Филадельфии всегда солнечно (2005 - …)

It's Always Sunny in Philadelphia 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 18 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FXX
Продолжительность сериала 81 час 0 минут
О чем сериал

Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» – это история о четырех приятелях, которые содержат ирландский паб в одном из наиболее неблагоприятных районов штата Филадельфия. Мак, Чарли, Деннис и Ди дружат с раннего детства. По своему характеру главные герои вполне соответствуют месту, в котором они живут. Они частенько находят на свою голову неприятности, спорят и конфликтуют друг с другом даже по мелочам. Но когда кто-то из них сталкивается с реальными проблемами, друзья обязательно приходят на помощь.

В Филадельфии всегда солнечно - трейлер шестнадцатого сезона
В Филадельфии всегда солнечно
трейлер шестнадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Роб МакЭлхенни
Роб МакЭлхенни
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гленн Хауэртон
Гленн Хауэртон Dennis Reynolds
Кэйтлин Олсон
Кэйтлин Олсон Deandra "Sweet Dee" Reynolds
Чарли Дэй
Чарли Дэй Charlie Kelly
Роб МакЭлхенни
Роб МакЭлхенни Ronald "Mac" McDonald
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито Frank Reynolds
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 16-го сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
TBA
Сезон 16 Серия 1
7 июня 2023
График выхода новых серий
Сезоны
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 7 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 15 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 13 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 12 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 13 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 13 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2015, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2016, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2017, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 13 Сезон 13
2018, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 14 Сезон 14
2019, 10 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2021, 8 эпизодов
 
В Филадельфии всегда солнечно - Season 16 Season 16
2023, 1 эпизод
 
Season 17
TBA,
 
Season 18
TBA,
 
Новости о сериале
Завершились съемки пятнадцатого сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
Завершились съемки пятнадцатого сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
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Кадры из сериала
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