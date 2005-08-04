Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» – это история о четырех приятелях, которые содержат ирландский паб в одном из наиболее неблагоприятных районов штата Филадельфия. Мак, Чарли, Деннис и Ди дружат с раннего детства. По своему характеру главные герои вполне соответствуют месту, в котором они живут. Они частенько находят на свою голову неприятности, спорят и конфликтуют друг с другом даже по мелочам. Но когда кто-то из них сталкивается с реальными проблемами, друзья обязательно приходят на помощь.