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Лив Шрайбер

Liev Schreiber
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер Liev Schreiber
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Дата рождения
4 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
были в браке с 2005 по 2016
Биография Лива Шрайбера

Содержание:

Лив Шрайбер – Фильмы
  - Лив Шрайбер – «Крик»
  - Лив Шрайбер – «Люди Икс: Начало. Росомаха»
  - Лив Шрайбер – «Остров собак»
Лив Шрайбер – Личная жизнь

Американский актёр Лив Шрайбер (полное имя Айзек Лив Шрайбер) родился 4 октября 1967 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его мать, Хезер Милгрэм, является художницей, а отец, Телл Шрайбер, актёром театра. У Лива по отцовской линии есть ирландские, шотландские, австрийские и швейцарские корни, а мать является еврейкой с польскими, украинскими и немецкими корнями.

Когда мальчику был один год, его семья перебралась в Канаду. В возрасте четырёх лет его родители развелись, и тогда Лив стал жить в Нью-Йорке вместе с матерью. Она работала на нескольких работах, заставляла сына много читать и запрещала смотреть цветное кино. Мальчик окончил муниципальную школу, после чего, в 1984 году, поступил в частную школу Friends Seminary. Именно там он открыл в себе талант к выступлениям на сцене. Затем Лив поступил в Гэмпширский колледж, где сыграл свою первую большую роль, после чего также окончил Йельский университет по направлению «драматическое искусство».

Лив Шрайбер – Фильмы

Свою карьеру на экране Лив Шрайбер начал в середине 90-х. Он стал сниматься в небольших ролях в независимых картинах, среди которых были «Гуляют, болтают», «Дневные путешественники», «Прогулка по Луне» и другие. Затем он сыграл в ленте «Крик» и стал всё чаще появляться на большом экране в проектах с известными актёрами. Лива Шрайбера можно увидеть в таких фильмах, как «Цена страха», «Гамлет», «Ураган», «Маньчжурский кандидат», «Разрисованная вуаль», «Любовь во время холеры», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Кейт и Лео», «Солт» и многих других.

Лив Шрайбер – «Крик»

Выдающимся для актёрской карьеры Лива Шрайбера стал 1996 год, когда на экраны вышел пародийный и ставший культовым фильм ужасов «Крик». В картине он сыграл подозреваемого в преступлении против жизни Коттона Уири. Для большинства молодых начинающих актёров именно этот проект стал трамплином в большое кино. То же самое случилось и с Ливом Шрайбером, который после этого стал активно сниматься в крупных проектах.

Лив Шрайбер – «Люди Икс: Начало. Росомаха»

В 2009 году в прокат выходит спин-офф известной трилогии под названием «Люди Икс: Начало. Росомаха», в котором роли героя и антагониста сыграли Лив Шрайбер и Хью Джекман. Именно роль Саблезубого в картине о популярном мутанте принесла актёру мировую славу, после чего он стал всё чаще сниматься в громких проектах.

Лив Шрайбер – «Остров собак»

В 2018 году на Берлинском кинофестивале был показан новый мультфильм Уэса Андерсона «Остров собак», в котором главных героев озвучили такие актёры, как Билл Мюррей, Брайан Крэнстон, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йохансон и Лив Шрайбер. Картина была тепло встречена критиками и получила положительные отзывы зрителей по всему миру.

Лив Шрайбер – Личная жизнь

Лив Шрайбер в молодости встречался с актрисой Кристин Дэвис, а также с продюсером Кейт Драйвер. В 2006 году актёр объявил о помолвке с актрисой Наоми Уоттс, от которой у него есть двое детей. Однако спустя почти 11 лет отношений Лив Шрайбер и Наоми Уоттс разошлись, и в настоящее время Лив встречается с молодой моделью Тейлор Найсен.

 

Интересные факты о Ливе Шрайбере

- Дед Лива Шрайбера по материнской линии был рабочим-коммунистом из Украины.

- В детстве мать запрещала Ливу Шрайберу смотреть цветные фильмы, и его любимым актёром был Чарли Чаплин. Свой первый цветной фильм он увидел в 10 лет, это были «Звёздные войны».

- Когда Ливу было 12 лет, его уличили в краже и отправили на перевоспитание в ашрам Шри Ганапати Сатчидананды в Помфрете.

- Лив Шрайбер учился в одной школе с актрисой Амандой Пит.

- Лив Шрайбер написал сценарий к фильму «И всё осветилось» с Элайджей Вудом по роману Джонатана Сафрана Фоера.

- Голос Лива Шрайбера можно услышать в рекламе Infiniti. Он также часто озвучивает документальные фильмы и телепередачи, благодаря хорошо поставленному голосу.

- Актёр занимается фехтованием, футболом, баскетболом и ездой на велосипеде.

Фильмография Лива Шрайбера
Город астероидов
Город астероидов
комедия, мелодрама 2022, США
0.0
Рэй Донован: Фильм
Рэй Донован: Фильм
драма 2022, США
7.0
Человеческий капитал
Человеческий капитал
драма 2019, США
5.0
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.0
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.0
Остров собак
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.0
My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.0
Вышибала: Эпический замес
Вышибала: Эпический замес
комедия 2017, Канада
6.0
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Лив Шрайбер Лив Шрайбер Лив Шрайбер Лив Шрайбер
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Появился первый кадр с Ливом Шрайбером из экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев» Название восходит к цитате генерала «южан», умершего от ранений в ходе Гражданской войны в США: «Переправимся через реку и отдохнем в тени деревьев».
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25 марта 2022 13:02
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован» В ролике огласили официальную дату премьеры.
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23 ноября 2021 13:16
Релиз полнометражного фильма «Рэй Донован» намечен на начало 2022 года Зрителей ждет «изящное завершение истории». 
Написать
25 августа 2021 16:32
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Связи
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс Naomi Watts
были в браке с 2005 по 2016
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