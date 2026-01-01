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Лив Шрайбер 7 фотографий
Лив Шрайбер Liev Schreiber
Связи Лива Шрайбера
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс были в браке с 2005 по 2016
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Лив Шрайбер

Liev Schreiber

Дата рождения
4 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Франциско, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Лива Шрайбера

Содержание:

Лив Шрайбер – Фильмы
  - Лив Шрайбер – «Крик»
  - Лив Шрайбер – «Люди Икс: Начало. Росомаха»
  - Лив Шрайбер – «Остров собак»
Лив Шрайбер – Личная жизнь

Американский актёр Лив Шрайбер (полное имя Айзек Лив Шрайбер) родился 4 октября 1967 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его мать, Хезер Милгрэм, является художницей, а отец, Телл Шрайбер, актёром театра. У Лива по отцовской линии есть ирландские, шотландские, австрийские и швейцарские корни, а мать является еврейкой с польскими, украинскими и немецкими корнями.

Когда мальчику был один год, его семья перебралась в Канаду. В возрасте четырёх лет его родители развелись, и тогда Лив стал жить в Нью-Йорке вместе с матерью. Она работала на нескольких работах, заставляла сына много читать и запрещала смотреть цветное кино. Мальчик окончил муниципальную школу, после чего, в 1984 году, поступил в частную школу Friends Seminary. Именно там он открыл в себе талант к выступлениям на сцене. Затем Лив поступил в Гэмпширский колледж, где сыграл свою первую большую роль, после чего также окончил Йельский университет по направлению «драматическое искусство».

Лив Шрайбер – Фильмы

Свою карьеру на экране Лив Шрайбер начал в середине 90-х. Он стал сниматься в небольших ролях в независимых картинах, среди которых были «Гуляют, болтают», «Дневные путешественники», «Прогулка по Луне» и другие. Затем он сыграл в ленте «Крик» и стал всё чаще появляться на большом экране в проектах с известными актёрами. Лива Шрайбера можно увидеть в таких фильмах, как «Цена страха», «Гамлет», «Ураган», «Маньчжурский кандидат», «Разрисованная вуаль», «Любовь во время холеры», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Кейт и Лео», «Солт» и многих других.

Лив Шрайбер – «Крик»

Выдающимся для актёрской карьеры Лива Шрайбера стал 1996 год, когда на экраны вышел пародийный и ставший культовым фильм ужасов «Крик». В картине он сыграл подозреваемого в преступлении против жизни Коттона Уири. Для большинства молодых начинающих актёров именно этот проект стал трамплином в большое кино. То же самое случилось и с Ливом Шрайбером, который после этого стал активно сниматься в крупных проектах.

Лив Шрайбер – «Люди Икс: Начало. Росомаха»

В 2009 году в прокат выходит спин-офф известной трилогии под названием «Люди Икс: Начало. Росомаха», в котором роли героя и антагониста сыграли Лив Шрайбер и Хью Джекман. Именно роль Саблезубого в картине о популярном мутанте принесла актёру мировую славу, после чего он стал всё чаще сниматься в громких проектах.

Лив Шрайбер – «Остров собак»

В 2018 году на Берлинском кинофестивале был показан новый мультфильм Уэса Андерсона «Остров собак», в котором главных героев озвучили такие актёры, как Билл Мюррей, Брайан Крэнстон, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йохансон и Лив Шрайбер. Картина была тепло встречена критиками и получила положительные отзывы зрителей по всему миру.

Лив Шрайбер – Личная жизнь

Лив Шрайбер в молодости встречался с актрисой Кристин Дэвис, а также с продюсером Кейт Драйвер. В 2006 году актёр объявил о помолвке с актрисой Наоми Уоттс, от которой у него есть двое детей. Однако спустя почти 11 лет отношений Лив Шрайбер и Наоми Уоттс разошлись, и в настоящее время Лив встречается с молодой моделью Тейлор Найсен.

 

Связи Лива Шрайбера
Наоми Уоттс
были в браке с 2005 по 2016 Наоми Уоттс

Популярные фильмы

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Человек-паук: Через вселенные 8.3
Человек-паук: Через вселенные (2018)
Рэй Донован 8.2
Рэй Донован (2013)

Фильмография Лива Шрайбера

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драма, криминал, триллер 2026, США
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аниме , боевик 2025, США
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документальный 2023, США
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Николь Кидман и Лив Шрайбер скрывают темные секреты в трейлере мини-сериала «Идеальная пара»

Интересные факты о Ливе Шрайбере

- Дед Лива Шрайбера по материнской линии был рабочим-коммунистом из Украины.

- В детстве мать запрещала Ливу Шрайберу смотреть цветные фильмы, и его любимым актёром был Чарли Чаплин. Свой первый цветной фильм он увидел в 10 лет, это были «Звёздные войны».

- Когда Ливу было 12 лет, его уличили в краже и отправили на перевоспитание в ашрам Шри Ганапати Сатчидананды в Помфрете.

- Лив Шрайбер учился в одной школе с актрисой Амандой Пит.

- Лив Шрайбер написал сценарий к фильму «И всё осветилось» с Элайджей Вудом по роману Джонатана Сафрана Фоера.

- Голос Лива Шрайбера можно услышать в рекламе Infiniti. Он также часто озвучивает документальные фильмы и телепередачи, благодаря хорошо поставленному голосу.

- Актёр занимается фехтованием, футболом, баскетболом и ездой на велосипеде.

Фотографии Лива Шрайбера

Лив Шрайбер Лив Шрайбер Лив Шрайбер Лив Шрайбер Лив Шрайбер и Наоми Уоттс Лив Шрайбер и Наоми Уоттс
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