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Эмилия Кларк 7 фотографий
Эмилия Кларк Emilia Clarke
Связи Эмилии Кларк
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн были в отношениях с 2012 по 2013
Кит Харингтон
Кит Харингтон коллеги по сериалу "игра престолов"
Джай Кортни
Джай Кортни были в отношениях в 2015 г
Чарли МакДауэлл
Чарли МакДауэлл были в отношениях с 2018 по 2019
Киноафиша Персоны Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

Emilia Clarke

Дата рождения
23 октября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рост
157 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Герой триллеров

Биография Эмилии Кларк

Эмилия Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне (Англия) в семье театрального звукорежиссера и бизнес-леди. Интерес к актерскому мастерству у нее проснулся в возрасте трех лет, когда Эмилия увидела мюзикл Show Boat, над которым работал ее отец. Театральное образование Кларк получила в Лондонском драматическом центре, который она окончила в 2009 году. Во время своего обучения Кларк успела сыграть в нескольких постановках, среди которых был «Гамлет», «Пигмалион» и «Сон в летнюю ночь».

Фильмы с Эмилией Кларк

Впервые на телевидении Эмилия Кларк появилась в 2009 году в одном из эпизодов сериала «Врачи», а затем в 2010 в научно-фантастическом фильме «Атака из Триасового периода».

Эмилия Кларк - Игра престолов

Но настоящая слава пришла к девушке после выхода культового сериала «Игра престолов», в котором она сыграла роль Дейенерис Таргариан. Сериал, вышедший в 2011 году и снятый по книгам Джорджа Мартина, быстро стал популярным во всем мире и принес славу многим молодым актерам, в числе которых была и Эмилия Кларк. Примечательно, что большинство актеров в этом драматическом фэнтези – британцы, хоть сам сериал снимается в США. «Игра престолов» неоднократно номинировался на престижные премии, а к 2013 году в копилке сериала было уже 34 награды, в числе которых «Золотой глобус» и «Эмми». У самой Кларк есть награда «Scream Awards» за прорыв года и звание «лучшая драматическая актриса» по версии журнала Entertainment Weekly.

Кроме успешной игры в «Игре престолов» Кларк снялась в нескольких фильмах: «Спайк Айленд» (2012), «Закованная в цепи» (2012) и «Дом Хемингуэй» (2013). Паралелльно с этим Эмилия выступала на Бродвее в постановке «Завтрак у Тиффани», но у актрисы случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга, и ей пришлось ненадолго прервать свой напряженный рабочий график.

Эмилия Кларк - Терминатор

В 2015 году Эмилия Кларк сыграла роль Сары Коннор в картине Алана Тэйлора «Терминатор: Генезис».Фильм не оценили ни критики, ни фанаты легендарного Терминатора.

Помимо успешной карьеры в качестве актрисы, Эмилия Кларк также подарила свой голос двум персонажам мультфильмов: Марианне в «Футураме» и девочке в «Робоцыпе». В 2015 году журнал Esquire назвал Эмилию самой сексуальной женщиной планеты. Кларк неоднократно попадала в списки самых красивых людей по версии авторитетных журналов, а в 2015 стала лицом французского модного дома Dior.

Эмилия Кларк - До встречи с тобой

В 2016 году Кларк снялась в экранизации знаменитой книги Джоджо Мойес «До встречи с тобой». Партнером по фильму стал Сэм Клафлин, известный по роли Финника в «Голодных играх». Эмилия сыграла девушку по имени Лу Кларк, живую размеренной жизнью и не уверенную в своих отношениях с бойфрендом. Но вся ее жизнь меняется после знакомства с Уиллом (Клафлин), который прикован к инвалидной коляске и потерял желание жить.

Основной праздничный фильм: «Рождество на двоих» (2019)

В фильме «Рождество на двоих» Эмилия Кларк исполняет роль Катарины (Кейт) Андрич — молодой женщины, переживающей последствия тяжёлой болезни и ищущей себя. Она работает эльфом в круглогодичном рождественском магазине, принадлежащем строгой, но доброй Санта (Мишель Йео). Сюжет разворачивается на фоне праздничного Лондона: ярмарки, каток, огни и рождественские песни. Кейт встречает загадочного Тома (Генри Голдинг), который помогает ей измениться. Фильм вдохновлён хитом Wham! «Last Christmas», саундтрек включает песни Джорджа Майкла, а в финале Кларк поёт сама.

Личная жизнь Эмилии Кларк

Партнером Кларк «Терминатору» стал Джай Кортни. C ним у актрисы складывались наиболее теплые отношения, и пара начала встречаться после съемок, однако эти отношения не продлились долго.  Романтические отношения также связывали Эмилию Кларк и Сэта Макфарлейна, создателя мультсериала «Гриффины» и фильма «Тэд». Ходили слухи о романе Кларк с актером Ричардом Мэдденом и партнером по «Игре престолов», Китом Харингтоном.

Награды и премии Эмилии Кларк

2016 год
- Премия Гильдии актеров     
Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

2015 год
- Премия Сатурн     
Номинация: Лучшая актриса второго плана в телесериале («Игра престолов»)

- Премия Эмми    
Номинация: Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале («Игра престолов»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

2014 год
- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

2013 год
- Премия Эмми     
Номинация: Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале («Игра престолов»)

2012 год
- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

Связи Эмилии Кларк
Сет МакФарлейн
были в отношениях с 2012 по 2013 Сет МакФарлейн
Кит Харингтон
коллеги по сериалу "игра престолов" Кит Харингтон
Джай Кортни
были в отношениях в 2015 г Джай Кортни

Популярные фильмы

Игра престолов 9.0
Игра престолов (2011)
До встречи с тобой 7.8
До встречи с тобой (2016)
Рождество на двоих 7.2
Рождество на двоих (2019)

Фильмография Эмилии Кларк

ПОНИ
ПОНИ
триллер 2026, США
Свинтусы 4.8
Свинтусы The Twits
приключения, анимация, комедия 2025, США / Великобритания
6.7
Ночь перед Рождеством в Стране чудес The Night Before Christmas in Wonderland
анимация, семейный, фэнтези 2024, Великобритания
Секретное вторжение 5.7
Секретное вторжение
фантастика, боевик, триллер, драма, приключения, мини-сериал 2023, США
Изумительный Морис 6.7
Изумительный Морис The Amazing Maurice
анимация, семейный, фэнтези 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Капсульное поколение 6.7
Капсульное поколение The Pod Generation
комедия, мелодрама 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
NT LIVE: Чайка 6.6
NT LIVE: Чайка NT LIVE: The Seagull
спектакль 2022, Великобритания
Роковая связь 6
Роковая связь Above Suspicion
боевик, триллер, криминал 2019, США
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Интересные факты о Эмилии Кларк

  • Друзья называют ее Милли.
  • У Эмилии Кларк есть собака по имени Рокси.
  • Кларк прекрасно поет и танцует.
  • Эмилия Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне, её полное имя — Эмилия Изабель Эуфемия Роуз Кларк.
  • В детстве, в 3 года, она впервые заинтересовалась актёрством после посещения мюзикла "Show Boat", где работал её отец-звукорежиссёр.
  • До славы работала на нескольких работах одновременно: официанткой, барменом, агентом по недвижимости и даже в колл-центре — всего до шести подработок.
  • На пробах в "Игру престолов" её попросили "сделать что-нибудь ещё", и она станцевала "танец цыплят" — это помогло получить роль Дейнерис.
  • Перенесла две аневризмы мозга (в 2011 и 2013 годах) во время съёмок сериала, часть мозга "отсутствует" на снимках, но она полностью восстановилась и основала фонд SameYou для помощи пострадавшим от травм мозга.
  • У неё младший брат Беннетт, который работал в камерном отделе "Игры престолов" — он старался избегать съёмок интимных сцен сестры.
  • Отказалась от роли Анастейши в "50 оттенках серого" из-за обнажённых сцен.
  • На запястье татуировка с тремя драконами в честь роли Матери Драконов.
  • В праздничном репертуаре — главная роль в романтической комедии "Рождество на двоих", где она работает эльфом в рождественском магазине.

Фотографии Эмилии Кларк

Эмилия Кларк Эмилия Кларк Эмилия Кларк Эмилия Кларк Эмилия Кларк Эмилия Кларк
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