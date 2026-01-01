Эмилия Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне (Англия) в семье театрального звукорежиссера и бизнес-леди. Интерес к актерскому мастерству у нее проснулся в возрасте трех лет, когда Эмилия увидела мюзикл Show Boat, над которым работал ее отец. Театральное образование Кларк получила в Лондонском драматическом центре, который она окончила в 2009 году. Во время своего обучения Кларк успела сыграть в нескольких постановках, среди которых был «Гамлет», «Пигмалион» и «Сон в летнюю ночь».

Фильмы с Эмилией Кларк

Впервые на телевидении Эмилия Кларк появилась в 2009 году в одном из эпизодов сериала «Врачи», а затем в 2010 в научно-фантастическом фильме «Атака из Триасового периода».

Эмилия Кларк - Игра престолов

Но настоящая слава пришла к девушке после выхода культового сериала «Игра престолов», в котором она сыграла роль Дейенерис Таргариан. Сериал, вышедший в 2011 году и снятый по книгам Джорджа Мартина, быстро стал популярным во всем мире и принес славу многим молодым актерам, в числе которых была и Эмилия Кларк. Примечательно, что большинство актеров в этом драматическом фэнтези – британцы, хоть сам сериал снимается в США. «Игра престолов» неоднократно номинировался на престижные премии, а к 2013 году в копилке сериала было уже 34 награды, в числе которых «Золотой глобус» и «Эмми». У самой Кларк есть награда «Scream Awards» за прорыв года и звание «лучшая драматическая актриса» по версии журнала Entertainment Weekly.

Кроме успешной игры в «Игре престолов» Кларк снялась в нескольких фильмах: «Спайк Айленд» (2012), «Закованная в цепи» (2012) и «Дом Хемингуэй» (2013). Паралелльно с этим Эмилия выступала на Бродвее в постановке «Завтрак у Тиффани», но у актрисы случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга, и ей пришлось ненадолго прервать свой напряженный рабочий график.

Эмилия Кларк - Терминатор

В 2015 году Эмилия Кларк сыграла роль Сары Коннор в картине Алана Тэйлора «Терминатор: Генезис».Фильм не оценили ни критики, ни фанаты легендарного Терминатора.

Помимо успешной карьеры в качестве актрисы, Эмилия Кларк также подарила свой голос двум персонажам мультфильмов: Марианне в «Футураме» и девочке в «Робоцыпе». В 2015 году журнал Esquire назвал Эмилию самой сексуальной женщиной планеты. Кларк неоднократно попадала в списки самых красивых людей по версии авторитетных журналов, а в 2015 стала лицом французского модного дома Dior.

Эмилия Кларк - До встречи с тобой

В 2016 году Кларк снялась в экранизации знаменитой книги Джоджо Мойес «До встречи с тобой». Партнером по фильму стал Сэм Клафлин, известный по роли Финника в «Голодных играх». Эмилия сыграла девушку по имени Лу Кларк, живую размеренной жизнью и не уверенную в своих отношениях с бойфрендом. Но вся ее жизнь меняется после знакомства с Уиллом (Клафлин), который прикован к инвалидной коляске и потерял желание жить.

Основной праздничный фильм: «Рождество на двоих» (2019)

В фильме «Рождество на двоих» Эмилия Кларк исполняет роль Катарины (Кейт) Андрич — молодой женщины, переживающей последствия тяжёлой болезни и ищущей себя. Она работает эльфом в круглогодичном рождественском магазине, принадлежащем строгой, но доброй Санта (Мишель Йео). Сюжет разворачивается на фоне праздничного Лондона: ярмарки, каток, огни и рождественские песни. Кейт встречает загадочного Тома (Генри Голдинг), который помогает ей измениться. Фильм вдохновлён хитом Wham! «Last Christmas», саундтрек включает песни Джорджа Майкла, а в финале Кларк поёт сама.

Личная жизнь Эмилии Кларк

Партнером Кларк «Терминатору» стал Джай Кортни. C ним у актрисы складывались наиболее теплые отношения, и пара начала встречаться после съемок, однако эти отношения не продлились долго. Романтические отношения также связывали Эмилию Кларк и Сэта Макфарлейна, создателя мультсериала «Гриффины» и фильма «Тэд». Ходили слухи о романе Кларк с актером Ричардом Мэдденом и партнером по «Игре престолов», Китом Харингтоном.

Награды и премии Эмилии Кларк

2016 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

2015 год

- Премия Сатурн

Номинация: Лучшая актриса второго плана в телесериале («Игра престолов»)

- Премия Эмми

Номинация: Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале («Игра престолов»)

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

2014 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)

2013 год

- Премия Эмми

Номинация: Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале («Игра престолов»)

2012 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав драматического сериала («Игра престолов»)