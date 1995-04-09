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Постер к сериалу Пуаро
Постер к сериалу Пуаро
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.6
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2 постера
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Пуаро

Пуаро (1989 - 2013)

Agatha Christie's Poirot
Год выпуска 1989
Страна Великобритания
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 105 часов 0 минут
В ролях
В ролях
Филип Джексон
Hugh Fraser
Зоэ Уонамейкер
Зоэ Уонамейкер
Полин Моран
Дэвид Суше
Дэвид Суше
Ричард Дерден
Ричард Дерден
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пуаро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 10 эпизодов
 
Пуаро - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1990, 9 эпизодов
 
Пуаро - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1990, 11 эпизодов
 
Пуаро - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1992, 3 эпизода
 
Пуаро - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1993, 8 эпизодов
 
Пуаро - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1995, 4 эпизода
 
Пуаро - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2000, 2 эпизода
 
Пуаро - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2001, 2 эпизода
 
Пуаро - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2003, 4 эпизода
 
Пуаро - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2006, 4 эпизода
 
Пуаро - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2008, 4 эпизода
 
Пуаро - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2009, 4 эпизода
 
Пуаро - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2013, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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