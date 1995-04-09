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8.7
Рейтинг IMDb: 8.6
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2 постера
Рейтинги
8.7
Рейтинг IMDb: 8.6
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Киноафиша
Сериалы
Пуаро
Пуаро (1989 - 2013)
Agatha Christie's Poirot
драма
криминал
детектив
Год выпуска
1989
Страна
Великобритания
Всего сезонов
13 сезонов
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
ITV
Продолжительность сериала
105 часов 0 минут
В ролях
В ролях
Филип Джексон
Hugh Fraser
Зоэ Уонамейкер
Полин Моран
Дэвид Суше
Ричард Дерден
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1989,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1990,
9 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1990,
11 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
1992,
3 эпизода
Сезон 5 / Season 5
1993,
8 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
1995,
4 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2000,
2 эпизода
Сезон 8 / Season 8
2001,
2 эпизода
Сезон 9 / Season 9
2003,
4 эпизода
Сезон 10 / Season 10
2006,
4 эпизода
Сезон 11 / Season 11
2008,
4 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2009,
4 эпизода
Сезон 13 / Season 13
2013,
5 эпизодов
Кадры из сериала
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