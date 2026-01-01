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Марк Райлэнс 6 фотографий
Марк Райлэнс Mark Rylance
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Марк Райлэнс

Mark Rylance

Дата рождения
18 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Ашфорд, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Биография Марка Райлэнса

Содержание:

Марк Райлэнс – Фильмы
  - Марк Райлэнс – «Большой и добрый и великан»
  - Марк Райлэнс – «Первому игроку приготовиться»
Марк Райлэнс – Личная жизнь

Британский актёр Марк Райлэнс (сэр Дэвид Марк Райлэнс Уотерс) родился 18 января 1960 года в Эшфорде, графство Кент. Его родители, Энн Скиннер и Дэвид Уотерс, оба были учителями английского языка. В 1962 году семья перебралась в Коннектикут, а спустя ещё 7 лет в Висконсин, где отец мальчика стал преподавать в Университетской школе Милуоки. Туда же и поступил Марк Райлэнс. Школа славилась своим театральным отделением, и уже в юном возрасте Марк сыграл в нескольких школьных спектаклях, поставленных Дейлом Гуцманом. Первой большой ролью для Райлэнса стала роль Ромео в знаменитой шекспировской трагедии.

С 1978 по 1980 годы Марк учился по стипендии в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, где его преподавателем был Хью Картвелл, а наставником Барбара Бриджмонт. В 1980 году Марк стал работать в Гражданском театре Глазго, а с 1982-го по 2983-й был членом труппы Королевской шекспировской компании в Лондоне и Стратфорде-на-Эйвоне.

Райлэнс имеет очень успешную карьеру на сцене. В 1988 году он сыграл Гамлета в наделавшей шума постановке Рона Дэниэла, затем в 1993-м он исполнил роль в постановке «Много шума из ничего» и получил премию Лоуренса Оливье. На его счету множество ролей в самых известных и важных театрах Великобритании и Америки, которые неоднократно приносили ему множество побед в театральных премиях.

Марк Райлэнс – Фильмы

Карьера Марка Райлэнса не отличается большим количеством экранных ролей. Впервые он стал появляться на телевидении в середине 80-х. Он сыграл в таких сериалах, как «Второй экран», «Сценарий» и «Биография». В 1987 году он играет в полнометражном фильме «Огненные сердца», а в 1991-м появляется на экране в картине «Книги Просперо» Питера Гринуэя.

Следующей важной ролью в карьере Райлэнса становится роль Сэра Томаса Болейна в фильме «Ещё одна из рода Болейн» с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Он также играет в другой костюмированной драме «Аноним» Ролланда Эммериха, рассказывающей о человеке, который на самом деле был Уильямом Шекспиром.

В 2015 году актёр впервые снимается у Стивена Спилберга в ленте «Шпионский мост», за что получает премию «Оскар».

Марк Райлэнс – «Большой и добрый и великан»

После высоко оценённой игры в фильме Стивена Спилберга актёр Марк Райлэнс вновь решает сняться у режиссёра – на этот раз в картине «Большой и добрый великан». Для роли великана по имени БДВ была использована технология захвата движения, что стало для Райлэнса первым подобным опытом. Фильм основан на книге Рональда Даля и рассказывает историю девочки Софи, попадающей в мир злых великанов.

Марк Райлэнс – «Первому игроку приготовиться»

В 2018 году Марк Райлэнс вновь снимается у Стивена Спилберга. В фильме «Первому игроку приготовиться» он сыграл роль создателя игры OASIS Джеймса Холлидэя. Картина переносит зрителей в недалёкое будущее, где человечество погрязло в популярной виртуальной игре, в которой разворачивается настоящее противостояние за победу в последнем квесте её создателя. Также в фильме сыграли Тай Шеридан, Бен Мендельсон, Оливия Кук и Саймон Пегг.

Марк Райлэнс – Личная жизнь

Марк Райлэнс начал встречаться с драматургом, режиссёром и композитором Клэр ван Кампен в 1987 году. Спустя два года пара поженилась.

Популярные фильмы

Волчий зал 8.1
Волчий зал (2015)
Первому игроку приготовиться 7.8
Первому игроку приготовиться (2018)
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой (2020)

Фильмография Марка Райлэнса

Соловей
Соловей The Nightingale
драма, военный, исторический 2027, США
Необъявленная война 7
Необъявленная война
драма, триллер 2022, Великобритания
Целиком и полностью 7.3
Целиком и полностью Bones and All
драма, ужасы, мелодрама 2022, Италия / США
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Наряд 7.4
Наряд The Outfit
криминал, драма 2022, США
Не смотрите наверх 7.1
Не смотрите наверх Don't Look Up
комедия 2021, США
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В ожидании варваров 6.1
В ожидании варваров Waiting for the Barbarians
драма 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
триллер, драма, исторический, биография 2020, США / Великобритания / Индия
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Первому игроку приготовиться 7.8
Первому игроку приготовиться Ready Player One
фантастика, боевик, триллер 2018, США
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Интересные факты о Марке Райлэнсе

- С 1995 по 2005 год Марк Райлэнс занимал пост художественного руководителя Шекспировского театра «Глобус» в Лондоне.

- В 2016 году Марк Райлэнс попал в список  самых влиятельных людей мира по версии журнала Times.

- Марк Райлэнс – это сценическое имя. Актёр взял его, поскольку Дэвид Уотерс уже было занято другим актёром, игравшем в театре Equity.

Фотографии Марка Райлэнса

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