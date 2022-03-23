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Марк Райлэнс

Mark Rylance
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс Mark Rylance
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Дата рождения
18 января 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Марка Райлэнса

Содержание:

Марк Райлэнс – Фильмы
  - Марк Райлэнс – «Большой и добрый и великан»
  - Марк Райлэнс – «Первому игроку приготовиться»
Марк Райлэнс – Личная жизнь

Британский актёр Марк Райлэнс (сэр Дэвид Марк Райлэнс Уотерс) родился 18 января 1960 года в Эшфорде, графство Кент. Его родители, Энн Скиннер и Дэвид Уотерс, оба были учителями английского языка. В 1962 году семья перебралась в Коннектикут, а спустя ещё 7 лет в Висконсин, где отец мальчика стал преподавать в Университетской школе Милуоки. Туда же и поступил Марк Райлэнс. Школа славилась своим театральным отделением, и уже в юном возрасте Марк сыграл в нескольких школьных спектаклях, поставленных Дейлом Гуцманом. Первой большой ролью для Райлэнса стала роль Ромео в знаменитой шекспировской трагедии.

С 1978 по 1980 годы Марк учился по стипендии в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, где его преподавателем был Хью Картвелл, а наставником Барбара Бриджмонт. В 1980 году Марк стал работать в Гражданском театре Глазго, а с 1982-го по 2983-й был членом труппы Королевской шекспировской компании в Лондоне и Стратфорде-на-Эйвоне.

Райлэнс имеет очень успешную карьеру на сцене. В 1988 году он сыграл Гамлета в наделавшей шума постановке Рона Дэниэла, затем в 1993-м он исполнил роль в постановке «Много шума из ничего» и получил премию Лоуренса Оливье. На его счету множество ролей в самых известных и важных театрах Великобритании и Америки, которые неоднократно приносили ему множество побед в театральных премиях.

Марк Райлэнс – Фильмы

Карьера Марка Райлэнса не отличается большим количеством экранных ролей. Впервые он стал появляться на телевидении в середине 80-х. Он сыграл в таких сериалах, как «Второй экран», «Сценарий» и «Биография». В 1987 году он играет в полнометражном фильме «Огненные сердца», а в 1991-м появляется на экране в картине «Книги Просперо» Питера Гринуэя.

Следующей важной ролью в карьере Райлэнса становится роль Сэра Томаса Болейна в фильме «Ещё одна из рода Болейн» с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Он также играет в другой костюмированной драме «Аноним» Ролланда Эммериха, рассказывающей о человеке, который на самом деле был Уильямом Шекспиром.

В 2015 году актёр впервые снимается у Стивена Спилберга в ленте «Шпионский мост», за что получает премию «Оскар».

Марк Райлэнс – «Большой и добрый и великан»

После высоко оценённой игры в фильме Стивена Спилберга актёр Марк Райлэнс вновь решает сняться у режиссёра – на этот раз в картине «Большой и добрый великан». Для роли великана по имени БДВ была использована технология захвата движения, что стало для Райлэнса первым подобным опытом. Фильм основан на книге Рональда Даля и рассказывает историю девочки Софи, попадающей в мир злых великанов.

Марк Райлэнс – «Первому игроку приготовиться»

В 2018 году Марк Райлэнс вновь снимается у Стивена Спилберга. В фильме «Первому игроку приготовиться» он сыграл роль создателя игры OASIS Джеймса Холлидэя. Картина переносит зрителей в недалёкое будущее, где человечество погрязло в популярной виртуальной игре, в которой разворачивается настоящее противостояние за победу в последнем квесте её создателя. Также в фильме сыграли Тай Шеридан, Бен Мендельсон, Оливия Кук и Саймон Пегг.

Марк Райлэнс – Личная жизнь

Марк Райлэнс начал встречаться с драматургом, режиссёром и композитором Клэр ван Кампен в 1987 году. Спустя два года пара поженилась.

Интересные факты о Марке Райлэнсе

- С 1995 по 2005 год Марк Райлэнс занимал пост художественного руководителя Шекспировского театра «Глобус» в Лондоне.

- В 2016 году Марк Райлэнс попал в список  самых влиятельных людей мира по версии журнала Times.

- Марк Райлэнс – это сценическое имя. Актёр взял его, поскольку Дэвид Уотерс уже было занято другим актёром, игравшем в театре Equity.

Фильмография Марка Райлэнса
Наряд
Наряд
криминал, драма 2022, США
8.0
В ожидании варваров
В ожидании варваров
драма 2020, США
6.0
Суд над чикагской семеркой
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография 2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Дюнкерк
Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.0
Большой и добрый великан
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.0
Шпионский мост
Шпионский мост
драма, триллер 2015, США
7.0
Ганмен
Ганмен
боевик, триллер, криминал, детектив, драма 2015, Великобритания / Франция / Испания
6.0
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23 марта 2022 09:56
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28 января 2022 12:44
Актер Марк Райлэнс поделился информацией о новом фильме Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе Он назвал картину новой версией «Бонни и Клайда», где главные герои едят других людей. 
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24 декабря 2021 15:56
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