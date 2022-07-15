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Зои Казан

Zoe Kazan
Зои Казан
Зои Казан Zoe Kazan
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Дата рождения
9 сентября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
164 см
Личные связи
Пол Дано
Пол Дано
в отношениях
Биография Зои Казан

Содержание:

Зои Казан – Фильмы
  - Зои Казан – «Руби Спаркс»
  - Зои Казан – «Дружба и никакого секса?»
  - Зои Казан – «Любовь – болезнь»
Зои Казан – Личная жизнь

Американская актриса и сценаристка Зои Казан родилась 9 сентября 1983 года в Лос-Анджелесе. Её родители являются известными сценаристами: Николас Казан («Матильда», «Двухсотлетний человек») и Робин Суикорд («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мемуары гейши»). Также Зои приходится внучкой знаменитому американскому режиссёру Элиа Казану, известному по таким фильмам, как «К востоку от рая» и «Трамвай “Желание”», и получившему две премии «Оскар». Кроме того, младшая сестра актрисы Майя также снимается в кино.

Зои Казан получала среднее образование в нескольких частных школах, среди которых были Wildwood School, Windward School, and also at the Marlborough School в Лос-Анджелесе. После этого, в 2005 году, она успешно окончила Йельский университет по направлению театральных искусств.

Зои Казан – Фильмы

Дебют актрисы в кино состоялся в 2003 году в ленте «Шпагоглотатели и худые», в котором она сыграла девушку по имени Саманта. Затем какое-то время Зои играла в театре в постановке «Мисс Джин Броди в расцвете сил» вместе с звездой «Секса в большом городе» Синтией Никсон. В 2007-ом году Казан активно снимается в кино, в том числе в таких фильмах, как «Перелом», «Дикари» и «В Долине Эла», которые имели большой успех. В 2008-ом она появляется в фильме «Я и Орсон Уэллс», в котором также снялись Клэр Дэйнс и Зак Эфрон, а ещё в картинах «Август» с Джошем Хартнеттом и «Дорога перемен» с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. В 2009-ом актриса воплотила на экране дочь героини Мерил Стрип в фильме «Простые сложности».

Зои Казан – «Руби Спаркс»

В 2012 году Зои Казан дебютирует как сценаристка. Она пишет сценарий к фильму «Руби Спаркс», режиссёрами которого стали Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис («Маленькая мисс Счастье»). Картина рассказывает о писателе, который переживает сильный кризис в творчестве и отношениях. Однажды он начинает писать новый роман о знакомстве с идеальной девушкой и обнаруживает наутро, что она сошла с книжных страниц и теперь живёт вместе с ним. Главные роли в фильме исполнили Пол Дано и сама Зои Казан.

Зои Казан – «Дружба и никакого секса?»

Ещё одной яркой ролью Зои Казан становится главная героиня картины «Дружба и никакого секса?», где помимо неё сыграли также Дэниэл Рэдклифф, Адам Драйвер и Маккензи Дэвис. Фильм рассказывает о юноше, который знакомится с девушкой на вечеринке. Между молодыми людьми, казалось бы, завязывается нечто большее, чем просто дружба, однако вскоре герой узнаёт, что у его избранницы уже есть парень.

Зои Казан – «Любовь – болезнь»

В 2017 году в прокат выходит фильм «Любовь – болезнь» Майкла Шоуолтера, получивший номинацию на премию «Оскар» за лучший сценарий. Лента основана на реальной истории комика Кумэйла Нанджиани и его девушки Эмили, которые и стали её авторами. В центре сюжета начинающий комик Кумэйл, который влюбляется в свою зрительницу Эмили. Однако из-за строгого религиозного воспитания героя пара сталкивается с трудностями. И когда внезапно девушка оказывается в больнице, Кумэйл пытается всё исправить.

Зои Казан – Личная жизнь

Зои Казан встречается с актёром Полом Дано с 2007 года. Пара проживает вместе в квартире в Нью-Йорке. В 2018 году Зои и Пол написали вместе сценарий к фильму «Дикая жизнь» – режиссёрскому дебюту Дано.

Интересные факты о Зои Казан
  • Зои Казан, помимо сценариев, также занимается написанием пьес. Её пьеса «Авесаалом» была поставлена на фестивале в Луисвилле «Humana». В 2011 году её пьеса «Мы живём здесь» также была поставлена в одном из театров Офф-Бродвея.
  • Однажды Зои сыграла роль Маши в бродвейской постановке «Чайка» по Чехову.
Фильмография Зои Казан
She Said
She Said
драма 2022, США
0.0
Криптополис
Криптополис
анимация 2021, США
6.0
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма 2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Баллада Бастера Скраггса
Баллада Бастера Скраггса
вестерн 2018, США
7.0
Любовь – болезнь
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма 2017, США
7.0
Наш бренд – кризис
Наш бренд – кризис
драма, комедия 2015, США
6.0
В твоих глазах
В твоих глазах
драма, фантастика, комедия, мелодрама 2014, США
8.0
Хорошенькая
Хорошенькая
драма, комедия 2013, США
6.0
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Связи
Пол Дано
Пол Дано Paul Dano
в отношениях
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