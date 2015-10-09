Citizenfour: Правда Сноудена
– В январе 2013 года Лора Пойтрас стала получать анонимные зашифрованные электронные письма от человека по имени «CITIZENFOUR», который утверждал, что у него есть доказательства существования нелегальных программ скрытого наблюдения, которое ведет АНБ в сотрудничестве с другими спецслужбами по всему миру. Пять месяцев спустя она и журналисты Гленн Гринвальд и Ивен МакАскилл прилетели в Гонконг для первой из многих встреч с этим человеком. Им оказался Эдвард Сноуден.
Всех прослушивают, за всеми следят и мы не имеем право голоса и когда пишем по электронке и смс и вибер - все прослушивается. И даже самыая закрытая сиситема Apple также подконтрольна. Гугл там же - перехожу на Мазиллу.....
