Citizenfour: Правда Сноудена - трейлер
Citizenfour: Правда Сноудена. Трейлер

Citizenfour: Правда Сноудена. Трейлер

Дата публикации: 18 июня 2015
Citizenfour: Правда Сноудена – В январе 2013 года Лора Пойтрас стала получать анонимные зашифрованные электронные письма от человека по имени «CITIZENFOUR», который утверждал, что у него есть доказательства существования нелегальных программ скрытого наблюдения, которое ведет АНБ в сотрудничестве с другими спецслужбами по всему миру. Пять месяцев спустя она и журналисты Гленн Гринвальд и Ивен МакАскилл прилетели в Гонконг для первой из многих встреч с этим человеком. Им оказался Эдвард Сноуден.
Кирилл 9 октября 2015, 16:49
Сегодня сходил на эту картину. Она очень интересна, наконец то кто то рассказал столько интересного про Америку, и как она пытается взять под контроль весь мир. Парень очень умный и грамотный. Много что становится явным и понятным, да и понятно зачем нужна территория Укранины для Америки.

Всех прослушивают, за всеми следят и мы не имеем право голоса и когда пишем по электронке и смс и вибер - все прослушивается. И даже самыая закрытая сиситема Apple также подконтрольна. Гугл там же - перехожу на Мазиллу.....
9 октября 2015, 16:49
Кинодеятель 11 октября 2015, 23:29
Скучно. Зал был почти полон, но люди постепенно уходили, не дожидаясь титров. Фильм сгодится, если хотите выспаться.
11 октября 2015, 23:29
7.8 Citizenfour: Правда Сноудена
Citizenfour: Правда Сноудена документальный, 2014, США / Германия / Великобритания
