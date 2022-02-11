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Бен Мендельсон

Ben Mendelsohn
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон Ben Mendelsohn
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Дата рождения
3 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
180 см
Биография Бена Мендельсона

Содержание:

Бен Мендельсон – Фильмы
  - Бен Мендельсон – «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
  - Бен Мендельсон – «Тёмные времена»
  - Бен Мендельсон – «Первому игроку приготовиться»
Бен Мендельсон – Личная жизнь

Австралийский актёр Бен Мендельсон (Пол Бенджамин Мендельсон) родился 3 апреля 1969 года в Мельбурне. Его отец, Артур Оскар Мендельсон, работал известным медицинским исследователем и возглавлял институт Нейробиологии и психического здоровья в Мельбурне. Мать актёра была медсестрой. У Бена также есть двое братьев, Давид и Том, с которыми они в детстве долгое время проживали в США и Европе вместе с матерью. Когда Бен пошёл в среднюю школу, семья вернулась обратно в Мельбурн, где он поступил в школу Eltham High & Banyule, в которой выбрал в качестве основного предмета драматическое искусство, поскольку считал, что так будет проще получить диплом.

Бен Мендельсон – Фильмы

Бен Мендельсон, как и многие другие актёры, начал карьеру, участвуя в небольших ролях в эпизодах телесериалов. Внимание зрителей он привлёк к себе в 1987 году, снявшись в фильме «Год, когда у меня ломался голос», за роль в котором он получил премию Австралийского института кино. Затем он сыграл главные роли в таких картинах, как «Большой обман», «Специалист по эффективности», «Так поступают все» и «Зомбоящик». В 2005 году актёр поработал с известным режиссёром Терренсом Маликом на съёмках ленты «Новый свет».

2008 год ознаменовался для Мендельсона участием в фильме «Австралия» База Лурмана, где он сыграл вместе с другими австралийскими актёрами – Николь Кидман и Хью Джекманом. Спустя год на экраны вышел фильм «Знамение» с Николасом Кейджем, где одну из ключевых ролей также сыграл Мендельсон.

Одной из наиболее известных ролей Бена является также фильм «По волчьим законам» где он исполнил роль преступника Эндрю Коди. Именно этот проект принёс ему самое большое количество актёрских наград. После этого ему открылась дорога в большие голливудские проекты, и одним из первых стал «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, где Мендельсон сыграл второстепенную роль.

Бен Мендельсон – «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

В 2016 на экраны выходит долгожданный спин-офф известной космической франшизы под названием «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». В картине снялись такие известные актёры, как Фелисити Джонс, Форрест Уитакер, Мадс Миккельсен, а также Бен Мендельсон. Здесь он исполнил роль директора Передовых оружейных технологий по имени Орсон Кренник, который заставляет отца Джин Эрсо вернуться к работе над «Звездой смерти».

Бен Мендельсон – «Тёмные времена»

В 2017 году Бен Мендельсон перевоплощается на экране в короля Георга VI в фильме «Тёмные времена». Картина, за которую Гэри Олдман получил свой первый «Оскар», стала одним из главных фаворитов наградного сезона и рассказывает о приходе к власти Уинстона Черчилля в военные годы.

Бен Мендельсон – «Первому игроку приготовиться»

Бен Мендельсон всё чаще снимается у именитых постановщиков, одним из которых стал также и Стивен Спилберг. В 2018 году на экраны выходит фильм «Первому игроку приготовиться», в котором Бен Мендельсон сыграл главного злодея – главу злой корпорации по имени Сорренто. В картине также снялись Тай Шеридан, Саймон Пегг, Оливия Кук и Марк Райлэнс.

Бен Мендельсон – Личная жизнь

В 2012 году Бен Мендельсон женился на писательнице Эмме Форрест, от брака с которой у него родилась дочь. Также у актёра есть дочь от бывшей девушки.

Интересные факты о Бене Мендельсоне
  • В 2009 году во время участия в телепередаче Who Do You Think You Are?» Бен Мендельсон узнал, что его предки были одними из первых прусских евреев, натурализованных на территории современной Польше.
  • Бен Мендельсон сыграл в клипе Florence and the Machine на песню Lover to Lover.
Фильмография Бена Мендельсона
Сирано
Сирано
драма, мюзикл 2022, США
6.0
Король
Король
исторический, драма 2019, США
7.0
Молочные зубы
Молочные зубы
комедия, драма 2019, Австралия
6.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Камуфляж и шпионаж
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.0
Не вместе
Не вместе
драма 2018, США
5.0
Молодые хулиганы
анимация, мюзикл, приключения 2018, США
0.0
Земля устойчивых привычек
Земля устойчивых привычек
комедия, драма 2018, США
6.0
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11 февраля 2022 14:04
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15 октября 2021 12:23
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