Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Постер к сериалу Настоящая кровь
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
13 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Настоящая кровь
Настоящая кровь (2008 - 2014) True Blood 18+
Год выпуска 2008
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 80 часов 0 минут
О чем сериал

«Настоящая кровь» — мистическое многосерийное шоу, основанное на популярном книжном цикле. Производством сериала занимался телеканал HBO. «Настоящая кровь» была тепло встречена зрителями и критиками, она также получила несколько авторитетных кинонаград, в том числе «Золотой глобус». Сюжет фокусируется на простой официантке из города Бон-Там. У девушки есть скрытые телепатические способности. С помощью них она узнает о существовании другого мира, в котором властвуют вампиры. Кровососы активно нападают на простых людей, не церемонясь с их обычной земной жизнью.

Настоящая кровь - трейлер седьмого сезона
Настоящая кровь
трейлер седьмого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Алан Болл
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Рут
Стивен Рут Eddie Gauthier
Роберт Патрик
Роберт Патрик Jackson Herveaux
Анна Пакуин
Анна Пакуин Sookie Stackhouse
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Amy Burley
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр Niall Brigant
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Настоящая кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 12 эпизодов
 
Настоящая кровь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 12 эпизодов
 
Настоящая кровь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 12 эпизодов
 
Настоящая кровь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 12 эпизодов
 
Настоящая кровь - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 12 эпизодов
 
Настоящая кровь - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 10 эпизодов
 
Настоящая кровь - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Настоящая кровь
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши