«Настоящая кровь» — мистическое многосерийное шоу, основанное на популярном книжном цикле. Производством сериала занимался телеканал HBO. «Настоящая кровь» была тепло встречена зрителями и критиками, она также получила несколько авторитетных кинонаград, в том числе «Золотой глобус». Сюжет фокусируется на простой официантке из города Бон-Там. У девушки есть скрытые телепатические способности. С помощью них она узнает о существовании другого мира, в котором властвуют вампиры. Кровососы активно нападают на простых людей, не церемонясь с их обычной земной жизнью.