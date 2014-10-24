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Постер к сериалу Константин
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
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Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Константин
Константин (2014 - 2015) Constantine 16+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 9 часов 45 минут
О чем сериал

«Константин» — американский супергеройский сериал, выходящий на канале NBC с 2013 по 2014 год. Был закрыт после первого сезона из-за низких рейтингов. В основе сюжета — одноименная линейка комиксов Vertigo, которая рассказывает о приключениях Джона Константина — экзорциста, способного общаться как с демонами, так и с призраками. Константин весьма циничен и не особо жизнелюбив, его главная цель — искупить грехи, которые он натворил в своей жизни. После закрытия шоу персонаж Константина еще появлялся в нескольких сериях «Стрелы» и «Легенд завтрашнего дня». Оба сериала транслировались на канале The CW.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид С. Гойер
Дэвид С. Гойер
Daniel Cerone
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино Manny
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Дэвид Грегори
Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом
Люси Гриффитс Liv Aberdine
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Константин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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