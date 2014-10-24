«Константин» — американский супергеройский сериал, выходящий на канале NBC с 2013 по 2014 год. Был закрыт после первого сезона из-за низких рейтингов. В основе сюжета — одноименная линейка комиксов Vertigo, которая рассказывает о приключениях Джона Константина — экзорциста, способного общаться как с демонами, так и с призраками. Константин весьма циничен и не особо жизнелюбив, его главная цель — искупить грехи, которые он натворил в своей жизни. После закрытия шоу персонаж Константина еще появлялся в нескольких сериях «Стрелы» и «Легенд завтрашнего дня». Оба сериала транслировались на канале The CW.