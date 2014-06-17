Соловей, 2014

В центре сюжета – Питер Сноуден, сломленный судьбой ветеран войны, давно разменявший четвертый десяток. После случайной встречи с армейским товарищем Эдвардом Питера захватывает идея вновь сблизиться с сослуживцем. Вся жизнь героя начинает вращаться вокруг запланированного им торжественного ужина в честь воссоединения. По мере приближения запланированной даты одержимость Сноудена пересекает границы разумного и приводит к непредсказуемым трагическим последствиям.