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Соловей Соловей
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Nightingale

Соловей, 2014

2014 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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В центре сюжета – Питер Сноуден, сломленный судьбой ветеран войны, давно разменявший четвертый десяток. После случайной встречи с армейским товарищем Эдвардом Питера захватывает идея вновь сблизиться с сослуживцем. Вся жизнь героя начинает вращаться вокруг запланированного им торжественного ужина в честь воссоединения. По мере приближения запланированной даты одержимость Сноудена пересекает границы разумного и приводит к непредсказуемым трагическим последствиям.

  • По словам актера Дэвида Ойелоуо, за те три недели, что длились съемки, он не выходил из образа Питера Сноудена.
  • Дистрибьютором картины выступила компания HBO Films. В одной из сцен главный герой отмечает, что не может позволить себе подключение кабельного канала HBO.
  • Сочетание фамилии Питера (Сноуден) и имени часто упоминаемого друга героя (Эдвард) – намек на бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, обвиненного в шпионаже и похищении государственной собственности.
  • Действие фильма происходит в Миннетонке в штате Миннесота на севере США. На деле же съемки целиком прошли в Лос-Анджелесе, Калифорния.
  • В литературе соловей часто олицетворяет дуализм печали и радости, любви и потери, жизни и смерти.

Провокационная драма одного актера о неудавшейся жизни и одиночестве ветерана войны, который смело исследует самые темные уголки своего раненого сознания.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 17 июня 2014
Возраст 18+
Режиссер
Эллиотт Лестер
Эллиотт Лестер
В ролях
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Барлоу Джейкобс
Хезер Сторм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Соловей 1 постер
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Соловей

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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